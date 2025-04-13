Antalya'da Irak'la kritik zirve! Bildiride dikkat çeken 'PKK' vurgusu

Antalya'da kritik zirve! Bildiride dikkat çeken "PKK" vurgusu
Suriye'nin kuzeyine Türkmen komutan atandı

Türkiye'nin de yakından tanıdığı komutana Suriye'de kritik görev
Taksici, silahlı gasp girişiminden biber gazı ile kurtuldu

Taksici ölümden son anda böyle kurtuldu
Miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşini ve yengesini öldürdü

Bir hiç uğruna kardeşi ile yengesini katletti

Bartın'ın Amasra ilçesi bir saatte dört mevsimi yaşadı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'ın turistik ilçesi Amasra'da bir saatlik süre zarfında dört mevsim birden yaşandı. İlçede önce dolu yağışı görülürken, kısa süre sonra kar yağışına yerini bıraktı. Ardından gök gürültüsü eşliğinde yağmur başlarken; yaklaşık 45 dakika sonra güneş açtı.

Gözde turizm merkezlerinden olan Bartın'ın Amasra ilçesinde bir saat içerisinde dört mevsim birden yaşandı. Dolu, Kar, yağmur, gök gürültüsü, şimşek derken güneş açan ilçede gökyüzü kızıla boyandı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde bugün saat 16.30 ile 17.30 arasında dört mevsim birden yaşandı. Önce dolu yağan ilçe beyaza büründü.

KAR YAĞDI, SONRA GÜNEŞ AÇTI

Dakikalar sonra ise dolunun yerini kar yağışına bıraktığı ilçede gök gürültüleri eşliğinde yağmur başladı. Şimşeklerin aydınlattığı ilçede yaklaşık 45 dakika sonra güneş açtı. Dört mevsimin birden yaşandığı ilçede gökyüzü adeta kızıla boyandı.

Yaklaşık 2 saat boyunca ilçenin her tarafından görülen kızıllık ise gün batımı ile birlikte yerini karanlığa bıraktı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Bartın'ın Amasra ilçesi bir saatte dört mevsimi yaşadı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Yaşam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.