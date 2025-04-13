Bartın'ın Amasra ilçesi bir saatte dört mevsimi yaşadı

Gözde turizm merkezlerinden olan Bartın'ın Amasra ilçesinde bir saat içerisinde dört mevsim birden yaşandı. Dolu, Kar, yağmur, gök gürültüsü, şimşek derken güneş açan ilçede gökyüzü kızıla boyandı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde bugün saat 16.30 ile 17.30 arasında dört mevsim birden yaşandı. Önce dolu yağan ilçe beyaza büründü.

KAR YAĞDI, SONRA GÜNEŞ AÇTI

Dakikalar sonra ise dolunun yerini kar yağışına bıraktığı ilçede gök gürültüleri eşliğinde yağmur başladı. Şimşeklerin aydınlattığı ilçede yaklaşık 45 dakika sonra güneş açtı. Dört mevsimin birden yaşandığı ilçede gökyüzü adeta kızıla boyandı.

Yaklaşık 2 saat boyunca ilçenin her tarafından görülen kızıllık ise gün batımı ile birlikte yerini karanlığa bıraktı.