Bartın'da kar yağışı başladı

BARTIN - Bartın'ın yüksek kesimlerindeki köylerinde kar yağışı başladı.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı ile birlikte köydeki park halindeki otomobiller, evler ve ağaçlar beyaza büründü.

Bartın Kumluca karayolu ve Akörensöküler köyü ve çevresinde etkili olan kar yağışı devam ederken, bölgede yol kenarı, ağaç ve evlerin üzerindeki kar kalınlığının ise 5 santimetreyi geçtiği öğrenildi.