Bartın'da Fırtına ve Kar Yağışı

Bartın'ın sahil bölgelerinde fırtına ve sağanak etkili olurken, yüksek kesimler ise kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Bartın'ın sahil bölgelerinde şiddetli fırtına etkili olurken, Ulus ilçesine bağlı yaylalarda ise kar yağışı etkili oldu. Ulus'ta Gezen Yaylası ve Kumluca beldesine bağlı Sarıçiçek Yaylası kar yağışı ile beyaza büründü. Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı yüksek kesimlerdeki köy yolları ise geçici süre ulaşıma kapandı.

Bölgede kar yağışı sürüyor. - BARTIN