Bartın'da Denizde Boğulan Kişi Hayatını Kaybetti

Bartın'ın Mugada sahilinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Gökçebey beldesinden ailesi ile birlikte Bartın'ın Mugada sahiline gelen Nail Pazarlıklı dalgaların arasında boğulma tehlikesi geçirdi. İmdat çağrıları üzerine denizden cankurtaranlar tarafından çıkarılan Pazarlıklı ilk müdahalesinin ardından 112 ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Pazarlıklı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. - BARTIN