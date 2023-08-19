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Bartın'da Denizde Boğulan Kişi Hayatını Kaybetti

Yaşam Haberleri

Zonguldak'ın Gökçebey beldesinden Bartın'ın Mugada sahilinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Nail Pazarlıklı, hastanede hayatını kaybetti.

Bartın'ın Mugada sahilinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Gökçebey beldesinden ailesi ile birlikte Bartın'ın Mugada sahiline gelen Nail Pazarlıklı dalgaların arasında boğulma tehlikesi geçirdi. İmdat çağrıları üzerine denizden cankurtaranlar tarafından çıkarılan Pazarlıklı ilk müdahalesinin ardından 112 ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Pazarlıklı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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