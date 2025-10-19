Bartın'da Balıkçıların Ağına Camgöz Köpek Balığı Takıldı

BARTIN'ın Amasra ilçesi Tarlaağzı Limanı açıklarında balıkçıların ağına camgöz türü köpek balığı takıldı.

Tarlaağzı Limanı'ndan avlanmak için 'Uzunay 2' isimli balıkçı teknesiyle denize açılan balıkçılar, dün akşam saatlerinde ağı çektiğinde içinde yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda camgöz cinsi köpek balığını fark etti. Tekne sahibi Tayfun Uça, güçlükle tuttuğu köpek balığını tekneye çıkarttı. Uça, yakaladığı köpek balığını daha sonra tekrar denize bıraktı.