Barcelona ve Tokyo'ya gidenler Gaziantep'e gelecek

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Haberler.com YouTube kanalına konuk olarak kentte yeni dönem için projelerini açıkladı. Tokyo ve Barcelona'da olan su şehri görüntüsünü Gaziantep'e kazandıracaklarını belirten Şahin, bunun şehrin turizm gelirini de artıracağını belirtti.

Türkiye'de ilk kez Avrupa Birliği coğrafi işaretini Türkiye baklavayla aldı. Onu da Gaziantep Sanayi odamızın başvurusuyla aldı. Yeni dönemde Bismillah deyip başladığımda 100 ürünün de Avrupa Birliği coğrafi işaretini alacağız

şimdi oy oranı şöyle 54'ün üzerindeyiz benim için 54

BARCELONA

biz öyle bir şey yapıyoruz ki dünya Bankası'na da fonladığı 6'lık Çelik boruyla 135 komen suyu bastık geliyor 2 60'lık çelik boru demek çap demek İçinden 2 tane araba geçiyor demek o kadar büyük bir iş o su o kadar büyük bir cazibeyle geliyor ki o suyun su Müzesi yapıyoruz su ve yeşil 650 dönüm gü arıtma dediğiniz yer yeşil ve su su ve mavi ve yeşili birleştiri musun

orada herkes hafta sonu oraya Çoluğu çocuğuyla balık tutmaya su değirmeni var tam bir suyla Su Şehri oluyor şey o bölge yeşil ve su mavi ve yeşil birleşiyor acayip bir iş çıkıyor sadece Tokyo'da ve Barcelona'da var Evet şimdi insanlar

daha önce Barcelona ve Tokyo'ya görmeye gidiyorlardı nereye gelecekler gaz o yüzden böyle bir şeyimiz var bizim Cazibe merkezi olmak onun için de bilgi hidrojenli otobüs Dünya nereye gidiyor Eee biz Biz

nerede ne var Bunu nasıl şehre getiririz diye bakıyoruz mesela bunun en büyük örneklerinden bir tanesi hidrojenli

otobüs önce Linda geldi Almanlar dediler ki Başkanım Bütün Avrupa hidrojenli otobüse geçiyor Petrol bitiyor adamlar bunu tedbirini alıyor dedim bu nasıl bir şey H2O biliyorsunuz suyun içerisinde suyu ayrıştırıyor hidrojeni depoluyor

daha da önemlisi güneş enerjisi depolanıyor bu depolanıyor dedim ki hemen Biz Almanya'ya g Köln belediyesine gittik kadın bir Başkan var 200 otobüs geçirmişler ne kadar Kıymetli başkanım gerçekten takdir ediyorum yani biri

geliyor size proje ve siz kalkıp Gaziantep Almanya kölüne gidiyorsunuz gittim Bütün teknik ekiple inceledik teknik ekip

inceledik yapanlar Japonlar ve Güney Koreliler Toyota ve Hundai yapmış hemen

döndüm buradaki yerli ve mili olan Otobüsçüler dedim ki bak büyük bir pazar var bizim hemen bu otobüsü kim yaparsa o

kazanacak bana Karsan inandı buna Tamam başkanım başlayalım dedi ve Karsan

otobüsünü yaptı getirdi İstanbul sokağına getirmedi Gaziantep Sokağını getirdi bakın bilgi ekonomisi Bu benim

Otobüs geldi şimdi akarak istasyonundan hidrojeni

basıyorsunuz 500 Bir dolumda 500 km gidiyor gidiyor 500 km yolcuyu taşıyıp

geliyor

rup emeklilerimiz Biz önce onlarla oturduk bir araya geldik dedim ki benim size yapacağım şey giderlerinizi

azaltmak benden Bendeki en büyük giderlerinden biri su hemen suyu 65 yaş

üstü için suyu % 120 indiriyorum dedim birincisi hakim emeklisi var öğretmen emeklisi var

Onların ilan reklam vergileri var % indiriyorum dedim belediyeye ait bizden bizim onlardan aldığımız parada % 120

indirdim gerisi ney e emekli lokalleri Eee emekli lokaller imizi çoğaltıyoruz

Bugün mesela açtık biz Haydi büfeleri açtık bütün şehirde meslek lisesinde

ekmek yapıyoruz ekmeği normal ekmek fiyatının Eee Mesela kaç liraysa % 25

altında zaten satıyoruz E haydi sofrayı açtık bu ney Başkanım diyeceksin D çeşit