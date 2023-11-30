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Bandırma'da Şiddetli Yağış Sonrası Su Baskını ve Taşkınlar

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Bandırma Belediye Başkanvekili Mesut Özdemir ve Belediye Meclis Üyesi Nüvit Erten, Aksakal ve Doğa Mahalleleri'nde meydana gelen su baskını ve taşkınların hasar tespit çalışmalarına katıldı. Bandırma Belediyesi ekipleri, oluşan hasarın giderilmesi için çalışmalara başladı.

Bandırma Belediye Başkanvekili Mesut Özdemir ve Belediye Meclis Üyesi Nüvit Erten, ilçede etkili olan şiddetli yağış sonrası su baskını ve taşkınların meydana geldiği Aksakal ve Doğa Mahalleleri'nde hasar tespit çalışmalarına katıldı.

Bandırma'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Aksakal ve Doğa Mahalleleri'nin bazı sokakları ile bazı evlerin bodrum katlarını su bastı. Oluşan hasarın giderilebilmesi için Bandırma Belediyesi ekipleri seferber oldu.

Her iki mahalleye de yaşanan afetten dolayı geçmiş olsun dileklerini ileten Belediye Başkanı Tolga Tosun yaraların en kısa sürede sarılacağını söyledi.

Kaynak: ANKA / Yaşam

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