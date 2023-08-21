Balıkesir Marmara Adası'nda Makilik Alanda Yangın Çıktı

Balıkesir'in Marmara ilçesinde (Marmara Adası) gece saatlerinde başlayan yangına itfaiye ve orman ekipleri müdahale ediyor. Makilik alanda başlayan yangının Gündoğdu köyünün üst kısımlarında etkili olduğu kaydedilirken, Marmara Adalar Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor.

Balıkesir'in Marmara Adası'nda makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangına itfaiye ve orman ekipleri müdahale ediyor.

Balıkesir'in Marmara ilçesinde (Marmara Adası) gece saatlerinde başlayan yangına müdahale ediliyor. Makilik alanda başlayan yangının Gündoğdu köyünün üst kısımlarında etkili olduğu kaydedilirken, Marmara Adalar Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor. - BALIKESİR