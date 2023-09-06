Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi

Savaştepe ilçesinde akşama doğru başlayan gök gürültülü sağanak sonucu, altyapı çalışmalarının sürdüğü bölgelerde sular rögar kapaklarından taştı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sağanak nedeniyle bazı yollarda derin yarıklar oluştu, park halindeki bazı araçlar bu yarıklara düştü. Yağmura yakalananlar ise kapalı yerlere sığınmaya çalıştı. Belediye ekipleri, yağış sonrasında hasar gören yollarda çalışma başlattı.