Balık av sezonu açıldı mı? Denizlerde av yasağı bitiş ve başlangıç tarihleri açıklandı!

2025 balık av sezonu açıldı mı sorusu, balıkçılar ve deniz ürünleri meraklıları tarafından sıkça araştırılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da denizlerde av yasağı, belirlenen tarih aralıklarında uygulanıyor. Peki, balık av yasağı ne zaman bitiyor? Denizlerde av yasağı başlangıç tarihi 15 Nisan olarak uygulanırken, denizlerde av yasağı bitiş tarihi ise 1 Eylül 2025 olarak belirlendi.

BALIK AV SEZONU AÇILDI MI?

Evet, 2025-2026 balık av sezonu 1 Eylül 2025 tarihinde açıldı. Bu tarih, denizlerde ticari balıkçılığın yeniden başlamasıyla birlikte, balık tezgahlarının da hareketlenmesine neden oldu. İstanbul Poyrazköy Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen açılış törenine İstanbul Valisi Davut Gül ve Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri katıldı. Balıkçılar gece yarısından itibaren ağlarını denize bırakarak sezonun ilk avını gerçekleştirdi.

BALIK AV YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Balık av yasağı, her yıl balıkların üreme dönemlerini korumak amacıyla uygulanan bir önlemdir. 2025 yılı için bu yasağın başlangıç tarihi 15 Nisan, bitiş tarihi ise 1 Eylül olarak belirlendi. Bu dönemde, özellikle gırgır ve trol ağlarıyla yapılan avcılık faaliyetleri yasaklandı. Ancak küçük ölçekli kıyı balıkçılığı bu yasaktan muaf tutuldu.

DENİZLERDE AV YASAĞI BAŞLANGIÇ TARİHİ NE ZAMAN?

Denizlerdeki av yasağı, her yıl belirli tarihler arasında uygulanır. 2025 yılı için bu yasağın başlangıç tarihi 15 Nisan olarak belirlenmiştir. Bu tarihten itibaren, özellikle gırgır ve trol ağlarıyla yapılan avcılık faaliyetleri yasaklanmıştır. Yasağın amacı, deniz ekosisteminin korunması ve balık stoklarının sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır.

DENİZLERDE AV YASAĞI BİTİŞ TARİHİ NE ZAMAN?

Denizlerdeki av yasağı, 1 Eylül 2025 tarihinde sona erdi. Bu tarihle birlikte, ticari balıkçılık faaliyetleri yeniden başladı. Balıkçılar, "vira bismillah" diyerek ağlarını denize bıraktı ve sezonun ilk avını gerçekleştirdi. Bu tarihin önemi, yalnızca balıkçılar için değil, aynı zamanda deniz ekosisteminin sürdürülebilirliği açısından da büyüktür.