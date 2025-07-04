Bakanlık ifşa etti: Ünlü Türk markasının siyah çayında boya tespit edildi

Bakanlık ifşa etti: Ünlü Türk markasının siyah çayında boya tespit edildi
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İstanbul Küçükçekmece'de üretilen ve "Şirin Çay" markasıyla satılan siyah çayda yapılan laboratuvar analizlerinde gıda boyası tespit edildi. 003 parti numaralı üründe bulunan katkı maddesi, çayda yasaklılar arasında yer alıyor. Uzmanlar, bu tür boyaların sağlık açısından riskli olduğunu ve uzun vadede ciddi organ hasarlarına yol açabileceğini belirtti.

İstanbul Küçükçekmece merkezli KALE Tüketim Maddeleri ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından piyasaya sürülen siyah çayda ciddi bir gıda güvenliği ihlali tespit edildi. "Şirin Çay" adıyla satılan ürünün 003 parti numaralı örneğinde yapılan laboratuvar analizlerinde, çayda bulunması yasak olan gıda boyası maddesi bulundu.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın 1 Temmuz 2025 tarihli resmi denetim sonuçlarına göre, ürünün içeriğinde yer alan boya maddesi, insan sağlığına zarar verebilecek nitelikte ve çay gibi doğal ürünlerde kesinlikle yer almaması gerekiyor.

"GÖRÜNÜM UĞRUNA SAĞLIK RİSKİ"

Gıda güvenliği uzmanları, çayın doğal rengini ve görünümünü yapay yollarla güçlendirmek için kullanılan bu tür katkı maddelerinin, yalnızca ürün kalitesini değil, halk sağlığını da tehdit ettiğini vurguluyor. Uzun süreli tüketimde bu tür boyaların karaciğer ve böbrek gibi hayati organlarda ciddi hasarlara yol açabileceği, hatta bazı maddelerin kanserojen etki taşıyabileceği ifade ediliyor.

Bakanlık ifşa etti: Ünlü Türk markasının siyah çayında boya tespit edildi

TÜKECİLERE UYARI: PARTİ NUMARASINA DİKKAT

Yetkililer, özellikle "Şirin Çay" markalı ve 003 parti numaralı ürünü satın alan vatandaşların bu çayı kesinlikle tüketmemeleri ve ürünü imha etmeleri ya da ilgili mercilere bildirmeleri gerektiğini hatırlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tespit edilen aykırılıklarla ilgili gerekli idari işlemlerin başlatıldığını duyururken, benzer ihlallerin önüne geçmek için denetimlerin sıklaştırılacağını bildirdi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıCENGİZ B.:

ünlü markaymış. ilk kez duydum ?????? attığınız başlığı gondiklesinler...

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

İfşa edeceğinize gereğini yapın

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

VATANDAŞLARDAN ÖNCE HANGİ MARKETLERE SEVKİYAT YAPILMIŞ EVRAKLARI KONTROL EDİLSİN ZABITA VAR ALIRSIN ZABITAYI YANINA MARKETLERDEN TOPLATIRSIN HEP VATANDAŞDAN BEKLEMEYİN YASAKLI ÜRÜN İSE TOPLATACAKSIN İŞİN NE NİYE BAKANLIK KURULDU

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Haber YorumlarıMehmet Erdem:

Madem zararlı, neden toplatılmıyor?

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Haber YorumlarıAttilan:

Marka heralde 3 harfli marketlerin birinde satılıyor olabılir. Onun için ünsüz ünlü marka heralde. İnsanımızı zehirliyorlar herkesi kanser yapmaya ugrasıyorşar hastanelerin onkoloji petct kanser bölümleri çakılı. Düşmana gerek yok düşman kendi insanımız malesef :(

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