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Bakanlık görüntüleri paylaştı! Pis suları denize döken Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 464 bin lira ceza

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin atıksu arıtma tesisinin denize kabul edilebilir değerlerin üzerinde atıksu deşarjı yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlanan görüntüler sonrası belediyeye 464 bin 585 TL idari para cezası uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin atıksu arıtma tesisinin denize kabul edilebilir değerlerin üzerinde atıksu deşarjı yaptığını gösteren görüntüleri paylaştı. Belediyeye 464 bin 585 TL idari para cezası uygulanarak, konuya ilişkin adli süreç başlatıldığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından işletilen atık su arıtma tesisine ait deniz deşarjı hattında, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalış ekibince sualtı incelemesi yapıldı. Yapılan incelemelerde hattın çıkış noktasında koyu renkli ve kirletici özellikte atık su çıkışı olduğu tespit edildi. Ayrıca aynı gün Damlataş Plajı Mevkisi'nde yağmur suyu kanalına ait deşarj noktasında da benzer görüntüler kaydedildi.

STANDARLARA AYKIRI SU DEŞARJI YAPTILAR

Bakanlığa gelen ihbarın ardından Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü denetim ekipleri, bölgeye sevk edildi. Tesisin, standartlara aykırı atık su deşarjı yaptığı belirlendi ve akış durduruldu. Damlataş Plajı Mevkisi'ndeki yağmur suyu hattına kaçak bağlantılar yapıldığı tespit edildi ve bu bağlantıların kesilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Söz konusu kirlilik sebebiyle Bakanlık, Antalya Büyükşehir Belediyesine 464 bin 585 lira idari para cezası uyguladı ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

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Yorumlar (30)

Doğuş:

Adam Denizi kirletiyor ceza vatandaşın belediyeye ödediği vergiye kesiliyor. Ceza neden şahsi kesilmiyor

220
9
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Nurullah Akarslan:

LUTFEN ELESTIRMEYELIM HIPERSONIK HEYKEL FUZESI YAPIYOR ADAMLAR

100
31
yanıtYanıtla
Selim Keskin:

ceza az. bir de turistik bölge.

126
5
yanıtYanıtla
İlhan Fırat:

Bedelini yine vatandaş ödüyor. Belediyeye kesilen cezayı cepten ödeyecek halleri yok ya

81
5
yanıtYanıtla
Nurullah Akarslan:

LUTFEN ELESTIRMEYELiM KITALAR ARASI HIPERSONIK HEYkEL FUzESI YAPIYOR ADAmLAR

49
22
yanıtYanıtla
Bulent Yeyen:

Suya 4 kat zam yapıyor ama hizmet sıfır.İçme suyu borusundan haftalarca kanalizasyon kokusu geliyor diye aradım Allah’ın kulu ilgilenmedi evden taşındım sonunda.Alanya’nın belli bölgelerinde kokudan duramazsınız ama reklama gelince Asat çalışıyor.

53
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necmettin durmaz:

chp olumlu bir şey yapmaz

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osman kara kara:

Bu ceza az bile fakat devlet devlete ceza kesmiş oluyor, bu cezayı kimse cebinden ödemiyor belediyenin bütçesinden ödenecek. Birde aynı hassasiyeti yandaş fabrikaların çevreye bıraktığı zehirli atıklar içinde uygulanıyormu?

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Emre Erdogan:

İzmir de aynı durumda..

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hüseyin akgül:

Şimdi şöylemi oluyor belediye pis suları alıyor arıtıp denize döküyor sonrada vatandaş denizde yüzerken istemeden de olsa o suyu yutuyor değil mi. buda yetmez miş gibi belediye daha fazlasını ve iyi arıtmadan denize döküyor ... ben denize girmeyi sevmiyorum zaten girenlere allah yardım etsin hasta olmaz inşallah kimse

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Tüm 30 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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