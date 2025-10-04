Bakanlık 'gıda sahtekarları' listesini güncelledi: 4 ilimiz ön plana çıkıyor

Tarım Ve Orman Bakanlığı, sahte ve tağşişli gıda üreten firmalara yönelik yayımladığı listeyi güncelledi. Denetimlerde, vatandaşın sofralarına kadar ulaşan birçok üründe ciddi hileler tespit edildi.

4 İLİMİZ ÖN PLANA ÇIKTI

Yeni listede özellikle et ürünleri dikkat çekti. Antalya, Adana, Karaman ve Kayseri'de faaliyet gösteren bazı işletmelerde kebap, köfte, sucuk ve etli ekmek gibi ürünlerde baş eti, taşlık ve kalp eti gibi sakatatların kullanıldığı belirlendi. Bazı örneklerde dana kıymaya kanatlı eti karıştırıldığı da tespit edildi.

BAL VE ZEYTİNYAĞINDA DA TAĞŞİŞ

Listede ayrıca bal, zeytinyağı ve bitkisel ürünlerde yapılan hileler de yer aldı. Bazı firmaların zeytinyağlarına tohum yağı karıştırdığı, süzme bal olarak satılan ürünlerde ise taklit ve tağşiş yapıldığı açıklandı. Bakanlık, özellikle "doğal", "organik" ve "hakiki" ibareleriyle satılan ürünlere karşı tüketicilerin dikkatli olması uyarısında bulundu.

"DENETİMLER SÜRECEK" MESAJI

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicinin sağlığını tehlikeye atan bu firmalar hakkında yasal işlem başlatıldığını belirtti. Yetkililer, "Tüketicilerimiz güvenilir gıdaya ulaşsın diye ülke genelinde denetimler aralıksız devam edecek" açıklamasını yaptı.

İşte bakanlık tarafından paylaşılan o liste;