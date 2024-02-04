Üye Girişi
Haberler

Bakan Uraloğlu otoyollarda gişesiz dönemi duyurdu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyolların tamamında Serbest Geçiş Sistemi'ne geçileceğini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni düzenlemeyle trafik sorunlarının en az seviyeye indirileceğini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyollarla ilgili yapılacak yeni düzenleme hakkında yazılı açıklama yaparak Serbest Geçiş Sistemi'ne geçişlerin tüm otoyollarına yayılacağını duyurdu. Uraloğlu, yakın zamanda Gebze, Samandıra, Ispartakule, Avcılar ve Hadımköy'de sisteme geçileceğini bildirdi.

KALAN 86 OTOYOLA DA DÜZENLEME YAPILACAK

Uraloğlu, "Trafik akışının kesintisiz devam etmesi için otoyollarda gişesiz ücret toplanmasını sağlayan Serbest Geçiş Sistemi'ni Türkiye genelinde bulunan toplam 106 adet gişenin 20'sinde hayata geçirdik. 86 noktada daha kaldırarak dönüştüreceğiz. Amacımız vatandaşlarımızın yaşadığı trafik sorunlarını minimum seviyeye düşürmek. Bu noktada bakanlık olarak ne yapmamız gerekiyorsa o adımları atacağız." ifadelerini kullandı.

"SERBEST GEÇİŞ SİSTEMİ'NE KARAR VERDİK"

İstanbul'da sistemle ilgili yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Uraloğlu, şunları söyledi:

"Göz bebeğimiz İstanbul'da en büyük problemlerden biri trafik dedik ve bu noktada ne yapılması gerekiyorsa yapmak için kolları sıvadık. Gişelerde ödeme alma noktasında yaşanan trafik problemini takip ettik. Arkadaşlarımızla 'bu noktada neler yapabiliriz' diye çalışmalar yaptık ve Serbest Geçiş Sistemi'ni devreye almaya karar verdik."

YAKINDA GEBZE, HADIMKÖY DE GEÇECEK

Saha düzenleme çalışmalarına devam ettiklerini belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce trafiğin hızını düşürmek amacıyla gişelerden geçiş sağlarken artık bu uygulama yerini serbest geçişe bırakıyor. Böylece bu bölgede yaşanan trafik yoğunluğunun önüne geçiyoruz. 6 adedi İstanbul'da olmak üzere Türkiye genelinde 20 noktada Serbest Geçiş Sistemi dönüşüm çalışmaları tamamlandı. Önümüzdeki günlerde İstanbul'un 5 farklı gişe bölgesinde daha uygulamayı planlıyoruz ve ihale hazırlıklarına devam ediyoruz. Böylece trafik akışına da hız katmayı amaçlıyoruz."

Mahmutbey, Çamlıca, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Kurtköy ve Şekerpınar'ı gişelerini Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürdüklerini bildiren Uraloğlu, "Yakın zamanda dönüştüreceğimiz noktalar ise Gebze, Samandıra, Ispartakule, Avcılar, Hadımköy olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Yaşam

Karayolları Genel Müdürlüğü Abdülkadir Uraloğlu Ulaşım Trafik Otomobil Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Yargı Fırat kim, gerçek adı nedir? Alican Yücesoy kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yargı full HD bölüm izle! Yargı 81. bölüm tek parça izle! Yargı son bölüm neler oldu? DEM Parti İstanbul adayı Başak Demirtaş olacak mı? DEM Parti İstanbul adayı kim olacak? Yönetmelik nedir, kim çıkarır? TBMM yönetmelik çıkarabilir mi? Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Trabzonspor FK hangi kanalda, şifresiz mi? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 4 ŞUBAT | Baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul barajlarında son durum nedir? Aile Gençlik Fonu başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? Aile Fonu başvuruları (E-Devlet) nasıl yapılır? Kıvanç Tatlıtuğ abisi kim? Cem Tatlıtuğ kimdir, kaç yaşında? Evlenecek çiftlere yardım fonu ne zaman başlayacak? Deprem bölgesi, Aile ve Gençlik Fonu başvuru tarihi belli oldu mu? 4 Şubat TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 4 Şubat Pazar ATV, Kanal D, Star, Show, Fox'da neler var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 4 Şubat günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Resmi Gazete bugün (4 Şubat) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Merkez Bankası başkanı istifa etti mi? Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa mı etti, neden istifa etti? Taksiciyi vuran adam kimdir? İzmir'de taksiciyi vuran adam kim, adı ne? Taksiciyi vuran adam yakalandı mı, son durum ne? Alper Gezeravcı döndü mü? Alper Gezeravcı dönüşü ertelendi mi, neden?
title