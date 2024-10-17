Bakan Kurum, Malatya depreminin bilançosunu açıkladı: Gereken adımlar atılacak

Malatya'nın Kale ilçesinde dün saat 10.46'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem Elazığ başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre 3 binada kısmi çökme meydana geldi.

"GEREKEN TÜM ADIMLARI ATACAĞIZ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Hasar tespit çalışmalarımızı bir an önce tamamlayarak gereken tüm adımları atacağız." ifadelerini kullandı.

Kurum, "Elazığ'da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı, Malatya'da 18 az hasarlı bina tespit edilmiştir. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hasar tespit çalışmalarımızı bir an önce tamamlayarak gereken tüm adımları atacağız" ifadelerini kullandı.

1211 İHBAR DEĞERLENDİRİLDİ

Bugün itibarıyla Malatya'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı 25 ekip, Elazığ'da ise 27 ekiple hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor. İki ilde 1211 ihbar değerlendirildi.