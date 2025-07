Bahçesini sulamak için içme suyu hattını deldi

Sakarya'nın Kocaali ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi'nde son günlerde artan su kesintileri üzerine harekete geçen muhtar Tuğrul Çatalbaş, hattın geçtiği güzergahta detaylı inceleme başlattı.

BAHÇESİNİ SULAMAK İÇİN İÇME SUYU HATTINI DELDİ

Muhtar yaptığı inceleme neticesinde Kestepınarı Mahallesi tarafından gelen eski su hattında kaçak bağlantı tespit etti. İçme suyu hattını delen bir kişinin, toprak altına döşediği metrelerce uzunluktaki hortumla, bahçesini suladığı ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLER 'BU KADARINA DA PES' DEDİRTTİ

Mahallede yaşanan su kesintileri sebebi ile onlarca hanenin susuz kalmasına sebep olan hortum, sökülerek toplanıldı. Olay yerinde kaydedilen görüntüler ise 'bu kadarına da pes' dedirtti. Görüntülerde hortumun toprak altından nasıl çıkarıldığı an be an kaydedildi.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Öte yandan, olayın ardından Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) yetkilileri de bölgeye giderek konu ile alakalı yasal işlem başlattı. İçme suyu şebekelerine izinsiz müdahalenin ciddi bir yasal suç olduğunu hatırlatan yetkililer, benzer vakalara karşı denetimlerin artırılacağını bildirdi.