Bahçelievler'de doğalgaz patlaması sonrası gaz kokusu iddiası

Bahçelievler'de meydana gelen doğalgaz patlamasının ardından bazı vatandaşlar, birkaç gün önce gaz kokusu aldıklarını iddia etti. Patlamada 3 kişi hayatını kaybederken, binadan alınan karot örneği sonucuna göre binanın yıkılıp yıkılmayacağı belirlenecek.

Bahçelievler'de şok iddia: "Çarşamba günü de gaz kokusu aldım"

İSTANBUL - Bahçelievler'de 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı doğalgaz patlamasının ardından 45 yıllık binadan ise karot örneğini alındı. Çevredeki bazı vatandaşlar ise birkaç gün önce gaz kokusu aldıklarını söyledi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Bahçelievler Şirinevler 7. Sokak üzerinde meydana gelmiş, Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir binada ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı patlama meydana gelmişti. Patlamada Özgür Çoban, Ömer Özdemir ve Ahmet Bal hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Tedbir amaçlı boşaltılan 45 yıllık binadan ekipler birkaç farklı kolonlardan karot örneği alındı. Raporun sonucuna göre binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği öğrenildi. Doğalgaz patlaması olmadan önce çevredeki vatandaşlar ise sokakta ara ara gaz kokusunun geldiğini iddia etti.

"Birkaç komşuya dedim gaz kokuyor"

Patlayan binanın yakının oturan Rabia Bölükbaşı, "Bizim evde hasar var camlarda kırılmış. Camlar hasar görmüş kapanmıyor. Binadakileri tanıyordum. Vefat edenleri göremedim. Dünkü patlamanın korkusuyla beni de hastaneye kaldırdılar. Ben o saatlerde evdeydim. Çocuklar evde yoktu. Geçen Çarşamba günü de gaz kokuyordu. Birkaç komşuya dedim gaz kokuyor. Dün patlama olduktan sonra keşke seni dinleseydik dediler" ifadelerini kullandı.

"Bir ara az gaz kokusu aldım"

Patlayan binada oturan Sevim Baş, "Olay sırasında okuldan eve geliyordum. Evde iki oğlum vardı. Evde kimse kalmamış. Ölen kişiyi tanımıyorum. Bir ara az gaz kokusu aldım. 4 gün önce yemek yapıyordum koku vardı" şeklinde konuştu.