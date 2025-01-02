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Bahçeli'den Ferdi Tayfur'a duygusal veda: Bir parçamı alıp götürdü

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MHP lideri Devlet Bahçeli, arabesk müziğinin usta isimi Ferdi Tayfur'un vefatının ardından yayımladığı taziye mesajında, "Türk halk ve arabesk müziğinin müstesna sanatçısı Ferdi Tayfur'u kaybettik. Ferdi Tayfur'un vefatı bir parçamı alıp götürdü. Yerinde huzur bulsun. Mekanı cennet olsun." dedi.

Arabesk müziğinin duayen isimlerinden Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Uzun yıllar müzik dünyasında pek çok albüm ve unutulmaz şarkıya imza atan sanatçı 79 yaşındaydı.

BAHÇELİ'DEN TAZİYE MESAJI

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tayfur'un vefatının ardından bir taziye mesajı yayımladı. Bahçeli, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajında, "Türk halk ve arabesk müziğinin müstesna sanatçısı Ferdi Tayfur'u kaybettik. Ferdi Tayfur'un vefatı bir parçamı alıp götürdü. Yerinde huzur bulsun. Mekanı cennet olsun." dedi.

"BİR PARÇAMI ALIP GÖTÜRDÜ"

Bahçeli, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Mübarek Üç Aylar ile Regaib Kandilini idrak ettiğimiz şu günlerde Cenab-ı Allah'ın rahmet, merhamet ve mağfiretine müstahak olabilmeyi niyaz ettiğim bir günde, Türk halk ve arabesk müziğinin müstesna sanatçısı Ferdi Tayfur'u kaybettik. O kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı. Adana'nın pamuk tarlalarında döktüğü teriyle helal rızkını kazanan, ardından da Türk müziğinin zirvelerine tırmanıp milyonların kalbine taht kuran cefakar, fedakar ve vatan sevdalısı bir sanatçımızdı. Emmioğlu şimdi yetim kaldı. Meleşir kuzuların sesiyle ölen bir garibin yasına gelen Çukurova'nın yanık ve yakıcı sesi ne yazık ki sevenlerini hüzne boğdu. Hakikaten kelimeler boğazıma düğümleniyor. Üzüntümü tarif ve telif edecek kelime bulamıyorum. Ferdi Tayfur'un vefatı bir parçamı alıp götürdü. Yerinde huzur bulsun. Mekanı cennet olsun. Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele etsin. Aziz milletimizin, sevdalılarının ve hepimizin başı sağ olsun."

Bahçeli'den Ferdi Tayfur için taziye mesajı: Bir parçamı alıp götürdü

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Yorumlar (29)

Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

darısı başına hadi gayret

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Haber YorumlarıAvşar OĞLU:

Seni çok iyi tanıyan bir evladın olarak, Allah seni başımızdan almasın Devlet Beyim.. sözüm söz, bu yolda tek kalsam da ölene dek seninleyim ! Biz seni çok iyi tanıyor ve biliyoruz; senden razıyız ! Allah da senden razı olsun inşallah

Yorum Beğen98
Yorum Beğenme106
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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Bundan sonra Şivan Perver dinlersin:))

Yorum Beğen103
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Haber YorumlarıMGk:

Bahçeli gibi dostun olsun sırtın yere gelmez

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Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Sen de peşinden git Caca Bey. Belki yakalarsın Ferdi Kadıoğlu'nu.

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Arabesk müziği yetim kaldı nurlar içinde uyu üstat

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Haber YorumlarıMurat Celik:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

E hadiiii !

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Haber Yorumlarısiyah.beyaz:

ülkücülerin yüzü devletle gülüyor merak etme..sen müsavvatla gülmeye devam et..)

Yorum Beğen19
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Haber YorumlarıH.I null:

Allah rahmet eylesin ben onun şarkılarıyla büyüdüm.

Yorum Beğen39
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