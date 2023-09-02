Bağlama ve mobilya ustalarının ahşap kaplama yaptığı otomobil ilgi odağı oldu

Sivas'ta bir araya gelen bağlama ve mobilya ustaları, 33 yaşındaki bir otomobilin kaporta iskeletini ahşapla kapladı. Tasarladıkları ahşaptan yapılan araba büyük ilgi gördü.

Sivas'ta bir araya gelen bağlama ve mobilya ustalarının, 33 yaşındaki bir otomobilin kaporta iskeletini ahşapla kapladığı otomobil ilgi odağı oldu.

Sivas 4 Eylül Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bağlama ustası Şentürk İyidoğan ile mobilya ustası Bahattin Okurkan, satın aldıkları 1990 model bir otomobilin kaportasını tamamen söküp aracı ahşapla kapladı.

Ustaların el işçiliğinin önemini anlatmak için tasarladıkları ahşaptan yapılan araba ise büyük ilgi gördü.

Saz ustası İyidoğan, gazetecilere, aracı ceviz ve ladin ağacı kullanılarak tasarladıklarını söyledi.

Aracın ahşap tasarımını yaklaşık 2,5 yılda tamamladıklarını belirten İyidoğan, otomobili görenlerin büyük bir merakla otomobile baktıklarını ifade etti.

Kendisinin bağlama imalat ustası olduğunu belirten İyidoğan, "Atölyemizde ahşap masalar, sandalyeler yapıyorduk. Bir gün atölyeye gittiğimde Bahattin usta ahşaptan 1903 model bir Amerikan Chrysler yapmıştı. Araba çok hoşuma gidince bende bunun büyüğünü yap binelim dedim. Oda bana bir tane araç al yapalım dedi. Gidip ona uyacak bir araba aldık. Onun da kaporta bölümünü kestik ve bu ahşaptan arabayı yaptık. Yaptığımız araba saz gibi oldu. Saz yapımında kullandığımız ağaçları burada da kullandık. " dedi.

İşe başladıkları zaman bunun çok zor olacağını bildiklerini anlatan İyidoğan, şunları kaydetti:

"Bahattin usta zaman zaman umutsuzluğa kapıldı. Böyle olduğu zaman da ben ustaya gelecek kuşaklara ışık tutmak için bu işi yapmalıyız. Onlara akıllı insanların neler yapacağını göstermek için bunu yapmak zorundayız dedim. Yaklaşık 2,5 yıl sürdü. Zor bir süreçti. Bazen umutsuzluğa kapıldığımız, acaba olmayacak mı? dediğimiz zamanlar oldu. Ama Bahattin usta her aşılmaz dediğimiz anlarda bize yol açtı. Bugünlere geldik. Bugünde binip geziyoruz. Türkiye'deki en büyük sıkıntı ustalar, meslekler bir bir ortadan kayıp oluyorlar. Geriden eleman da gelmiyor. Bundan kazanacağımız paralar ile bu ustalarımıza birer tane sınıf açıp, bunların yanına öğrenci alalım istiyoruz. Bu mesleklerin ölmemesi için bunu yapmak istiyoruz."

Bahattin Okurkan da bu tip araçlara meraklı olduğunu belirterek, "Klasik arabalara merakım var. Böyle bir şey de ortaya çıkınca mutlu oldum. Sanatı çok seviyorum. Bizim tek gayemiz gençlere bir şeyler öğretmek. Milli serveti ayağa kaldırmak istiyoruz. Bu araçta 3-4 çeşit ağaç var. Yüzde 60'ı ceviz ağacı, araç sağlam olsun diye ceviz ağacı kullandık. Bazı yerlerinde ise ladin ağacı kullandık." ifadelerini kullandı.