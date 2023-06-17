Bağcılar'da 12. Geleneksel Kiraz Festivali düzenlendi

p>Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Geleneksel Kiraz Festivali'nde ilçe sakinleri, tadına doyulmaz bir gün yaşadı.

Bağcılar Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Kiraz Festivali'nin bu yıl 12'ncisi düzenlendi. Kiraz Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe; Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Milletvekili Seda Gören Bölük ile Halis Dalkılıç katıldı.

RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Aileler, ağaçların altında serdikleri hasırlarda hem piknik yaptı hem de birbirleriyle sohbet etti. Çocuklar da ağaçlar arasında oyunlar oynayarak hoş vakit geçirdi. Hemşehrilerinin yanına giden Özdemir, dalından kopardığı kirazlardan ikramda bulundu. Renkli görüntülere sahne olan programda 'Ağızda kaşıkla kiraz taşıma' kategorisinde yarışmalar düzenlendi. Heyecan ve coşku dolu dakikaların yaşandığı yarışmalarda başarılı olanlara hediyeler verildi.

VATANDAŞLARIMIZA YENİ HASADI İKRAM ETTİK

Bağcılar'da sekiz nostalji bahçesi olduğunu söyleyen Özdemir, "Burada 12'nci Geleneksel Kiraz Festival'imizi gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza yeni hasadı ikram ettik. Aynı zamanda başka ikramlarımızda var. Bağcılar'da özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin belediye başkanı olacağız mottosuyla hareket ediyoruz. 65 dönümlük bir millet bahçemizi son 1 yıllık süre içerisinde bakanlığımızla birlikte, inşaatına başladık. Yemyeşil bir millet bahçemizi, içerisinde ki kütüphanemizle birlikte, sosyal alanlarımızla birlikte ilçemize kazandırmış olacağız" dedi.