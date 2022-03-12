Babasının mezarını ziyaret edip fotoğraf çekti, eve gittiğinde fark ettiği detay hüngür hüngür ağlattı - Haberler

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Babasının mezarını ziyaret edip fotoğraf çekti, eve gittiğinde fark ettiği detay hüngür hüngür ağlattı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Sosyal medyada Nihan Üzümcü isimli genç kız tarafından paylaşılan gönderi kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Üzümcü, vefat eden babası Mutlu Üzümcü'nün mezarında taşlardan kalp yaptıktan sonra fotoğraf çektiğini ve eve gittiğinde baktığı fotoğrafta gökyüzünde beliren kalp işareti nedeniyle duygulandığını dile getirdi.

Nihan Üzümcü adlı genç bir kızın sosyal medyada yaptığı paylaşım kısa süre çok sayıda etkileşim aldı. 2019'da hayatını kaybeden babası Mutlu Üzümcü'nün mezarını sık sık ziyaret eden Nihan Üzümcü, son gittiğinde mezarlıktaki taşları birleştirerek kalp işareti oluşturdu, ardından da bu kareyi fotoğrafa aldı.

EVE GİDİNCE HAYATININ ŞAŞKINLIĞINI YAŞADI

Üzümcü, eve gittiğinde baktığı fotoğraf nedeniyle hayatının şaşkınlığı yaşadı. Çünkü genç kızın çektiği fotoğrafta taşların yanı sıra gökyüzündeki bulutta da kalp işareti bulunuyordu. Bu fotoğrafı sosyal medyada paylaşan genç kız, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

"YAŞADIĞIM EN TATLI ANI"

Genç kız, olaydan sonra duygulandığını belirterek sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Geçen gün babamı ziyarete gittim, düz bir şekilde dizili olan taşların yerlerini değiştirerek kalp şeklini verdim ve fotoğrafını çektim. Eve dönüp fotoğrafa tekrar baktığımda fark ettiğim detaya bakar mısınız? Yaşadığım en tatlı anı."

İşte o paylaşım ve fotoğraf:

Babasının mezarını ziyaret edip fotoğraf çekti, eve gittiğinde fark ettiği detay hüngür hüngür ağlattı

Babasının mezarını ziyaret edip fotoğraf çekti, eve gittiğinde fark ettiği detay hüngür hüngür ağlattı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Vefat, Ölüm, Yaşam, Güncel, Haberler

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Yorumlar (11)

Ela Denizli:

Bende babamı kaybettim ve elbette fatiha okuyorum fakat kendimden birseyler bıraktığımda mezar taşını öptüğümde onunla daha yakın hissediyorum kendimi.manevi olarak kendimi avutuyor olabilirim bilemiyorum

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Kurt bey:

Yaz kızım sokakta biri öldürdü.

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HainKOXPER :

fatiha okumana ihtiyacı var bırak bu işleri gibi mesaj vermiş sanki

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