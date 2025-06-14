Babalar Günü'nde Yazarlardan Anlamlı Mesaj: 'Bu Kez Yazar Değil, Babayız'

6 Yazar Babalar Günü'nde Anlamlı Bir Mesaj İçin Bir Araya Geldi: "BU KEZ YAZAR DEĞİL, BABAYIZ"

Babalar Günü dolayısıyla edebiyat dünyasından anlamlı bir sosyal medya paylaşımı geldi. Türk edebiyatının üretken kalemlerinden Said Ercan, Zekeriya Efiloğlu, Bilal Sami Gökdemir, Engin Uzun, Mehmet Ercan ve Dr. Abdülaziz Yılmaz, bu özel gün için birlikte kamera karşısına geçti.

Yazarlar, hazırladıkları kısa videoda sadece kendi babalık hikâyelerine değil, aynı zamanda evlatlarını kaybetmiş ya da babasız büyümek zorunda kalan çocuklara da dikkat çekti. Video, toplumsal duyarlılığı artırmayı ve Babalar Günü'nün yalnızca kutlama değil, empati ve farkındalık günü olabileceğini hatırlatmayı amaçlıyor.

Duygusal ve sade kurgusuyla öne çıkan çalışma, kısa sürede sosyal medya platformlarında ilgi gördü. İzleyicilerden yoğun etkileşim alan video, yazarlıklarının yanı sıra toplumla güçlü bağ kurabilen isimlerin ortak vicdani sesi olarak değerlendirildi.

Projeye ilişkin açıklamada, "Babalar sadece çocuklarını değil, toplumu da şekillendirir. Bu video, babalığın sadece biyolojik bir rol olmadığını; merhamet, sorumluluk ve örneklikle yoğrulmuş bir kimlik olduğunu hatırlatmak için hazırlandı." ifadelerine yer verildi.