Baba Evinin Yıkılmasına İzin Vermeyince Kardeşler Yeni Binayı Eski Evle Birleştirdi

Rize'nin Çayeli ilçesinde İlyas ve İbrahim Çelik kardeşler, anne ve babalarının oturduğu ahşap evin yerine iki katlı bina yapmak istedi. Ancak babaları yıkıma izin vermeyince kardeşler, yeni binayı eski evin içine alacak şekilde inşa etti. İnşaatın ardından babalarını kaybeden kardeşler, evlerini koruma altına aldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

RİZE'nin Çayeli ilçesinde anne ve babasının oturduğu ahşap evin yerine iki katlı bina yapmak isteyen İlyas (47) ve İbrahim Çelik (53) kardeşler babaları yıkıma rıza vermeyince çözümü, yeni binayı babalarının eski ahşap evini de içine alacak şekilde inşa etmekte buldu. Anne ve babalarının yaşadığı eski ahşap evin çatısını yıkıp, içinden ve çevresinden diktikleri beton direklerin üzerine 2 katlı ev inşa eden kardeşler, inşaatın ardından babalarını kaybetti. Baba yadigarı evlerini yıkmayıp koruma altına aldıkları için mutlu olduklarını belirten İbrahim Çelik, "Babam bu evin yıkılmasına izin vermedi. Üstüne ev yaptık. İyi ki evini yıkmamışız" dedi.

İstanbul'da yaşayan ve her yıl ilçenin Büyükköy beldesine bağlı Derecik köylerine gelen İlyas ve İbrahim Çelik kardeşler, anne ve babasının evlenirken yaptığı ve yaşamlarını sürdürdükleri 53 yıllık ahşap evin yerine iki katlı ev yapmak istedi. Baba Mehmet Çelik, evinin yıkılmasına razı gelmeyince Çelik kardeşler, eski ahşap evin çatısını yıkıp, içinden ve çevresinde diktikleri beton direklerin üzerine iki katlı ev inşa etti. İnşaat 2021'de biterken, geçen yıl 80 yaşındayken babalarını kaybeden iki kardeş, altlı üstlü iki katlı betonarme evde, anne Nihayet Çelik (75) ahşap evde yaşamlarını sürdürüyor.

Çocuklarının babalarının sözlerinden çıkmadığını dile getiren anne Nihayet Çelik, "Bu evi kocam evlendiğimizde yapmıştı. Çocuklarım da İstanbul'dan buraya geldiklerinde köyde ev yapmak istediler. Babalarına kıyıp evini yıkamadılar. 'Ben biraz oyalayın' dedim. Belki yavaş yavaş ikna ederlerdi. Ama ev hatıra diye kıyamadılar. Eşimin çok emeği olduğu için evinin yıkılmasını asla istemezdi" dedi.