Aysun Koç: 21 Ekim'de Terazi burcunda ilahi dengeyi getirecek bir yeni ay gerçekleşiyor

Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunan Astrolog Aysun Koç, 21 Ekim'de saat 15.24'te Terazi burcunun 28 derecesinde gerçekleşecek olan yeni ayın etkilerini anlattı. "İzar sabit yıldızında gerçekleşecek bu yeni ay, ilahi dengeyle ve örtülü olanın açığa çıkmasıyla ilgilidir" diyen Koç, yeni ayın hem bireysel hem de toplumsal dönüşümleri tetikleyeceğini belirtti. Koç'a göre bu dönem, ilişkiler, ortaklıklar, adalet ve manevi farkındalık konularında önemli gelişmelerin yaşanacağı güçlü bir gökyüzü döngüsünü işaret ediyor.

"YENİ AY İLAHİ DENGE VE MANEVİ UYANIŞI TETİKLİYOR"

Koç, yeni ayın İzar sabit yıldızı etkisiyle ilahi dengenin sağlanacağı bir dönemi başlattığını söyledi. "Bu yıldız, insanların gizemli ve örtülü konuları keşfederek içsel dengelerini bulmalarına yardımcı olur" diyen astrolog, toplumsal adaletin sağlanması için bazı krizlerin ve ani olayların yaşanabileceğini ifade etti.

"ÖNCÜ BURÇLAR İÇİN DÖNÜŞÜM ZAMANI"

Yeni aydan en çok etkilenecek burçların Terazi, Koç, Oğlak ve Yengeç olduğunu belirten Aysun Koç, bu burçların son haftasında doğan kişilerin önemli kararlar alabileceğini söyledi. "Bu burçlar için yeni başlangıçlar, ilişkilerde denge kurma ve geçmişle yüzleşme süreçleri gündeme gelecek" dedi.

"İKİZLER VE KOVA BURÇLARI İÇİN ŞANSLI BİR DÖNEM"

Koç, İkizler ve Kova burçlarının bu yeni aydan olumlu etkileneceğini belirterek, "Bu burçlar için yeni fırsatlar, ilişkilerde uyum ve yaratıcı projelerde ilerleme potansiyeli yüksek" dedi. Özellikle İkizler burcu için aşk ve hobi alanlarında, Kova burcu için ise yurtdışı bağlantılı işlerde önemli gelişmeler yaşanabileceğini ifade etti.

"BİREYSEL DÜZEYDE İLİŞKİLER VE ADALET TEMASI ÖN PLANDA"

Yeni ayın Terazi burcunda gerçekleşmesi nedeniyle ilişkiler, ortaklıklar ve adalet duygusunun merkezde olacağını söyleyen Koç, "İlahi adaletin tecelli edeceği bu dönemde geçmişte yapılan haksızlıklar dengelenecek" dedi. Ayrıca, yeni ayın etkilerinin özellikle evlilik, ortaklık ve manevi denge konularında yeni başlangıçlar getireceğini vurguladı.

"HER BURÇ İÇİN FIRSATLAR VE DERSLER VAR"

Koç, burçlara özel etkileri de sıralayarak şu uyarılarda bulundu: