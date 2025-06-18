Ayşe Şan'ın Cenazesi 29 Yıl Sonra Diyarbakır'da Toprağa Verildi

Ayşe Şan'ın Cenazesi 29 Yıl Sonra Diyarbakır'da Toprağa Verildi
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İzmir'de 1996'da hayatını kaybeden ses sanatçısı Ayşe Şan, vasiyeti üzerine 29 yıl sonra memleketi Diyarbakır'da defnedildi. Ailesi ve belediye yetkilileri eşliğinde gerçekleşen cenaze töreninde, Şan'ın naaşı kadınlar tarafından omuzlarda taşındı.

İZMİR'de 1996'da hayatını kaybeden ses sanatçısı Ayşe Şan'ın cenazesi, vasiyeti üzerine 29 yıl sonra Diyarbakır'a getirilerek tekrar toprağa verildi.

İzmir'de 18 Aralık 1996'da hayatını kaybeden ses sanatçısı Ayşe Şan'ın cenazesi, ölümünden 29 yıl sonra vasiyeti üzerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda memleketine getirildi. Şan'ın naaşı, Diyarbakır Havalimanı'nda oğlu Murat Kerse (56), torunu DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, Büyükşehir Belediyesi eş başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun tarafından karşılandı. Bağlar ilçesi Yeniköy Asri Mezarlığı'nda kadınların omuzladığı Ayşe Şan'ın cenazesi aile kabristanında defnedildi. Murat Kesre, "Annemin 29 yıl sonra buraya gelmesi memnunluk verici bir şey. Annemi tüm Güneydoğu seviyordu. Bu daha önce olması gereken bir şeydi. Bir sanatçının toprağına gelmesi kadar doğal bir şey yok. En doğal şey budur. Bizler biraz geç kaldık. Belki hata bizdedir. Bundan sonra annem sizlere emanet. Bütün devlet kurumlarından belediye başkanlarına kadar hiçbirinde zorluk yaşamadık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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