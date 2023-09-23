Sinop'un Türkeli ilçesinde, akşam saatlerinde ilçe merkezine inen ayılardan biri kameralara yansıdı. Ayılar, çay kenarında görüldü ve polis ekipleri tarafından doğal yaşam alanlarına geri gönderildi.

- Ayılar, ilçe merkezine indi

SİNOP - Sinop'un Türkeli ilçesinde, akşam saatlerinde ilçe merkezine inen ayılardan biri kameralara yansıdı.

Türkeli ilçesi köylerinde sıkça görülen ayılar bu kez ilçe merkezindeki çay kenarında görüldü. İlçenin Gemiyanı Mahallesi Köprübaşı mevkiindeki Türkeli Çayı üzerinde görülen ayılardan biri, Yılanlık mevkii istikametine doğru hızla uzaklaşırken, diğer ayı ise kalabalık yerleşim yerlerinden Gemiyanı Mahallesi Camii Huzur Vadisi istikametine doğru ilerledi.

Çevredeki vatandaşlar, olayı polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sahil kıyısına inmeye çalışan ayıyı ormana doğru uzaklaştırmaya çalıştı. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu ayıyı doğal yaşamına tekrar göndermeyi başardı.