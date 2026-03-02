UDEF Aydın Uluslararası Öğrenci Derneği'nden yabancı öğrencilere iftar programı

ULUSLARARASI Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Aydın Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından 9'uncusu bu yıl düzenlenen iftar programı yabancı uyruklu öğrencileri bir araya getirdi. Ülkelerine özgü kıyafetleriyle programa katılan öğrenciler, Türkiye'de olmaktan duydukları mennuniyeti dile getirdi.

UDEF Aydın Uluslararası Öğrenci Derneği, geleneksel iftar programı Aydın'da tarihi bir otelin bahçesinde düzenlendi. 9'uncusu bu yıl düzenlene iftar programına, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Bülent Kent, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, UDEF Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Oğuz, UDEF Aydın İl Başkanı Güven Subaşı, Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Naci Eriş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, uluslararası öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

İftar alanı Türk ve Müslüman ülkelerin bayraklarıyla donatıldı. Ülkelerine özgü kıyafetleriyle programa katılan öğrenciler, Türkiye'de olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Benin'den gelen Eddy Junior (24), "Aydın'da ramazan çok iyi geçiyor. Her akşam beraber kardeşler gibi aynı sofrada oturuyoruz, orucumuzu açıyoruz. Aydın'da öğrenci olmak çok güzel, herkes misafirperver burada" dedi.

İftara katılan Mısırlı öğrenci Mariam Fsthy (27), "Ramazan, Aydın'da gerçekten çok güzel geçiyor. Bu nedenle çok mutluyum" diye konuştu. Afganistan'dan Türkiye'ye okumaya gelen Humamddin Noori (22), "Afganistan 'da da ramazan Türkiye'deki gibi. O kadar farklı değil. Biz bir milletiz" diye konuştu.

'YANLARINDA OLMA GAYRETİNDEYİZ'

UDEF Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Oğuz, "UDEF Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu olarak Kıbrıs dahil ülkemizin 75 şehrinde bu sofraları kuruyoruz. Kardeşlerimizle muhabbetlerimizi artırıyoruz. İlim yolcusu olan kardeşlerimizle eğitim hayatları boyunca maddi ve manevi olarak yanlarında olma gayretindeyiz" dedi. UDEF Aydın İl Başkanı Güven Subaşı ise "Öncelikle ramazan ayımızı tebrik ediyorum. Bu iftar sizin için düzenlendi. Bir nebze olsun kendinizi ailenizle iftar ediyormuş gibi hissedin istedik. Nasip olursa önümüzdeki günlerde sizler de kabul ederseniz evlerimizde sizleri misafir etmek istiyoruz" diye konuştu. İftar programında yabancı öğrenciler, son günlerde Türkiye'de gündeme gelen ilahiyi birlikte seslendirdi. Program, öğrencilerin ülke bayraklarıyla protokol üyeleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı