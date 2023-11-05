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Aydın'da oluşan hortumda cami minaresi ve ağaçlar devrildi

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Yaşam Haberleri

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde meydana gelen hortumda Dereköy Mahallesi Camii'nin minaresi ile bazı ağaçlar devrildi. Sağanak nedeniyle bölgedeki dereler taştı.

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde oluşan hortumda Dereköy Mahallesi Camii'nin minaresi ile ağaçlar devrildi.

Kentte dün gece sağanak ve fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle evlerin çatısındaki sac kaplamalar uçtu. Kırsal Dereköy Mahallesi'nde etkili olan hortumda Dereköy Mahallesi Camii'nin minaresi ile bazı ağaçlar devrildi. Sağanak nedeniyle bölgedeki dereler taştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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