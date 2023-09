Aydın'da Okulların Açılmasına Günler Kala Otobüs Sefer Sayıları Artırıldı

Aydın'da okulların açılmasına günler kala, her gün çok sayıda vatandaşın kullandığı şehiriçi otobüslerinin sefer sayıları da artırıldı.

Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'de her gün yüzlerce vatandaşın kullandığı Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri'nin sefer sayıları güncellendi. Okulların açılmasına sayılı günler kala başta öğrenciler olmak üzere vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına hazırlıklar tamamlanırken, sefer sayıları da artırıldı. Alınan önlemlerle birlikte öğrencilerin gönül rahatlığıyla toplu taşıma araçlarını kullanabileceğini belirten Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Yönetim Kurulu Başkanı Okan Yalçın; "Aydın Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri olarak Efeler'de 160 adet 7,5 metre uzunluğundaki halk otobüslerimiz ile hizmet vermekteyiz. 160 adet aracımızın tamamında bulunan yeni sistem kameralarımız ile araç içinde can ve mal güvenliğinin en üst seviyede korunması sağlanmış olup her yaştan öğrencilerimiz araçlarımızı gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Okullarımızın açılmasıyla özellikle öğrencilerimizin okula zamanında ulaşmalarında herhangi bir aksaklık ve gecikme yaşanmaması için araç sefer sayılarımızı artırarak seferlerimizi güncelledik. Okul bölgelerinde ek güzergahlar belirledik. Vatandaşlarımız güncel sefer saatlerimizi web sitemiz üzerinden de takip edebilir. 11 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılının öğrencilerimize, velilerimize ve tüm Milli Eğitim camiasına hayırlı olmasını ve başarılı geçmesini dileriz" dedi. - AYDIN