Aydın'da Öğretmenin Ani Ölümü

Aydın'ın Çine ilçesinde öğretmenlik yapan Mustafa Çelik, okullar açılmadan önce balık tutmak için denize açıldığı sırada aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi için Muğla'ya gönderilen Çelik'in kalp krizi sonucu öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Aydın'ın Çine ilçesinde öğretmenlik yapan 45 yaşındaki Mustafa Çelik, okullar açılmasına saatler kala hayatını kaybetti. Mustafa öğretmenin ani ölümü yakınlarını e sevenlerini üzdü.

Edinilen bilgiye göre; Çine Muhsin Kalkan Anadolu Ticaret Meslek Lisesi'nde muhasebe ve finansman öğretmenliği yapan 2 çocuk babası 45 yaşındaki Mustafa Çelik, okullar açılmadan önce arkadaşları ile balığa gidip tatilin son haftasını değerlendirmek istedi. Bodrum açıklarına giden Çelik ve arkadaşları bir tekne ile denize açılıp balık tutmaya başladılar. Bir süre sonra aniden rahatsızlanan Mustafa Çelik hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayda Mustafa Çelik'in kesim ölüm sebebinin belirlenebilmesi için cenazesi Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu'nda otopsiye alındı. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulan Mustafa Çelik'in Çine'de görev yaptığı okul ve lojmandaki komşularından helallik alındıktan sonra memleketi İncirliova'da toprağa verileceği öğrenildi. - AYDIN