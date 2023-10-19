Aydın'da Jandarma, Cumhuriyet'in 100. Yılı Etkinlikleri Kapsamında Öğrencilerle Buluştu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karpuzlu Ulukonak İlkokulu'nda Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlikte, Jandarma Köpek Timleri gösteri yaparken, çocuklara Türk Bayrağı ve Jandarma Boyama Kitabı hediye edildi.

Aydın'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinlikleri çerçevesinde Karpuzlu Ulukonak İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personelleri koordinesinde Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri, Çine İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Motosiklet Timi, Jandarma Köpek Timleri ile Karpuzlu protokolünün katılımıyla Ulukonak İlkokulu'nda Cumhuriyetimizin 100. Yılı Etkinlikleri çerçevesinde öğrencilerle bir araya gelindi. Okul Türk Bayrakları ile süslenerek, Jandarma Köpek Timlerince gösteri yapıldı. Jandarma Trafik Timlerince Trafik Eğitimi verilirken, faaliyette çocuklara Türk Bayrağı ve Jandarma Boyama Kitabı hediye edildi. - AYDIN