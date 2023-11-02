Aydın'da asansör kazasında hayatını kaybeden öğrencinin adı dersliğe ve parka verilecek

Aydın'da Kredi ve Yurtlar Kurumu Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana gelen asansör kazasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş'ın adı, okulundaki dersliğe ve Koçarlı ilçesindeki bir parka verilecek.

Aydın'da Kredi ve Yurtlar Kurumu Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda asansörün düşmesi sonucu hayatını kaybeden Zeren Ertaş'ın adının, okulundaki dersliğe ve Koçarlı ilçesindeki bir parka verileceği bildirildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden (ADÜ) yapılan açıklamada, İktisat Fakültesi Maliye Bölümü öğrencisi Zeren Ertaş ile geçen hafta rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybeden Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencisi Asiye Koçak'ın isimlerinin İktisat Fakültesi ve Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümündeki dersliklere verileceği belirtildi.

Açıklamada, "İsimleri üniversitemiz dersliklerinde yaşayacak olan öğrencilerimize yüce Allah'tan rahmet, aileleri, arkadaşları ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ailesine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Koçarlı Belediyesinden yapılan açıklamada da Zeren Ertaş'ın adının ilçedeki 100. Yıl Parkı'na verileceği bilgisi paylaşıldı.

Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim'de arızalanan asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmiş, asansör firmasının yetkilisi tutuklanmıştı.