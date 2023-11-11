Aydın Büyükşehir Belediyesi, Söke'deki sel felaketinden etkilenenlere yem desteği sağlıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Söke'de yaşanan sel felaketinin ardından yaraları sarmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Söke'nin Kisir Mahallesi'nde vatandaşlara yem desteğinde bulundu.

Yaşanan afetin ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle bölgede çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Barış Altıntaş, "Aydın Büyükşehir Belediyesi bugün de mağduriyet yaşayan üreticilerimize yem desteğinde bulunuyor. Bunların yanı sıra Başkanımız Özlem Çerçioğlu, vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetten dolayı diğer tüm ihtiyaçları konusunda da yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti. Tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun, Allah bir daha böyle bir afet göstermesin" dedi.

Kisir Mahallesi'nde selden etkilenen ve yem desteğinden faydalanan Oğuz Bakırcı, Çerçioğlu'na teşekkür etti. Bakırcı, "Yoğun bir yağış altında kaldık. Yüklü miktarda mal kaybımız var. Bunların telafisi için 1 haftadır Aydın Büyükşehir Belediyesi için destek veriyor, Allah razı olsun. Büyükşehir Belediyesi bugün de yem desteği gerçekleştiriyor, bununla ilgili çok müsterihiz. Köy halkı olarak çok mağduruz. Sağ olsun, Başkanımız Özlem Çerçioğlu bizlere destek oluyor. Köy halkı olarak bu desteklerin süreceğine de inanıyoruz. Zor zamanlarda yanımızda olduğu için Özlem Başkanımıza minnettarız" diye konuştu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin afetin ilk gününden bu yana mahallede çalışmalarını sürdürdüğünün altını çizen Kisir Mahalle Muhtarı Baki Suna ise "5 Kasım'da bir sel afeti yaşadık ve yaklaşık bin dönüm kadar arazimiz kayboldu. Bunun yanında hayvancılık yapan vatandaşlarımızın tonlarca slajı ve yemi kayboldu. Bugün burada Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu mağdur olan üreticilerimize yem dağıtıyor. Kendisi ilk günden bu yana burada yanımızda ve yanımızda olmaya devam edeceğine inanıyoruz. Özlem Çerçioğlu'na Kisir halkı adına çok teşekkür ederim" dedi.