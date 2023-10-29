Aydın Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek merkezin faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Başkan Vekili Seyfi Seyhan Suvari, merkezin yenileme çalışmalarını komisyon üyelerine anlattı.

Aydın Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni Ziyaret Etti

Aydın Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Kuşadası Belediyesi Başkan Vekili Seyfi Seyhan Suvari, merkezde yapılan yenileme çalışmalarını komisyon üyelerine anlattı.

Hayvan haklarına verilen önem her geçen gün artıyor. Aydın Barosu Hayvan Hakları Komisyonu da bu önemli konuda çalışmalarına devam ediyor. Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden komisyon üyeleri, merkezin faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Başkan Vekili Seyfi Seyhan Suvari, ziyaret sırasında merkezin yenileme çalışmalarını ve hayvan bakımı ile ilgili detayları komisyon üyelerine aktardı. Merkezde, haftanın her günü saat 11.00-16.00 arasında ziyaretçilere kapılarını açtıklarını belirtti.

Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, evsiz ve bakıma muhtaç hayvanlara destek vererek onların sağlık ve refahlarını korumayı amaçlıyor. Merkez, ziyaretçilere evcil hayvanların bakımı, rehabilitasyonu ve sosyalizasyonu hakkında bilgi veriyor ve hayvanseverlerin merkeze katkıda bulunmalarına fırsat sunuyor. - AYDIN