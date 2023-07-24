Ayaş Belediyesi, Tarihi Dokuya Uygun Kapalı Pazar Yerini Hizmete Aldı

Ankara'nın Ayaş ilçesinde, Ayaş Belediyesi tarafından yapılan kapalı pazar yeri hizmete alındı. Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, esnafa ve vatandaşlara verdiği sözü yerine getirdiklerini belirtti. Yeni pazar yeri, sağlıklı ve temiz koşullarda hizmet verecek.

Ankara'nın Ayaş Belediyesince pazarcıların sağlıklı ve konforlu bir ortamda hizmet vermeleri için ilçenin tarihi dokusuna uygun yapılan kapalı pazar yeri hizmete alındı.

Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, yaptığı açıklamada, seçimlerde esnafa ve vatandaşlara kapalı pazar yerinin yapılacağının sözünü verdiğini anımsattı.

Pazar yeri olarak kullanılan belediye binasının ön kısmında vatandaşların esnafın mağdur olduğunu belirten Demirbaş, "Trafik tıkanıyor, karşılıklı geçişler zor şartlar altında yapılıyordu. Bu mağduriyeti gidermek için Ayaş'ımızın tarihi dokusuna uygun pazar yeri oluşturduk. Son derece sağlıklı ve temiz koşullarda pazarcı esnafımız burada hizmet vermiş olacak, vatandaşlarımız da olumsuz şartlardan kurtulmuş olacak." ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından esnaf yeni yerine taşındı.