Avcılar'da Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Devam Ediyor

Avcılar'da 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde, kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, kentsel dönüşüme giren 2006 binadan 1999'uncusunun yıkımına bugün başlarken, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Riskli hiçbir bina kalmayana kadar gece gündüz çalışacağız" dedi.

24 yıl önce Kocaeli Gölcük merkezli yaşanan 7.4 büyüklüğündeki depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, geçen yıllarda yaralar sarılmaya devam ediyor. Depremin yıl dönümünde Avcılar Belediyesi ise kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bugün belediye ekipleri, kentsel dönüşüme giren 2006 binadan 1999'uncusunun yıkımına başladığını belirtirken, yapılan çalışma ile 17 daire yaşayan 70 insanın hayatının daha kurtarıldığını vurgu yaptı. Toplamda 100 bin vatandaşın riskli yapılardan kurtartıldığını belirten, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

Yıkım öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Hançerli, depreme dayanıklı bir kent için hızla yol aldıklarını dile getirerek, "Bugün arkamızda gördüğünüz bina kentsel dönüşüm çerçevesinde yıktığımız 1999'uncu bina ve hemen akabinde 2000-2001'inci binayı da yıkacağız. Bu binada 17 daire var 17 dairede yaklaşık 70 insan yaşıyor. 70 insan riskli bir yapıdan çıktı güvenli yerlerde yaşamaya başladı. Yıktığımız 1999 binayı düşündüğümüzde 100 bin insanın kurtarıldığı anlamına geliyor. Depreme hazırlıkta asıl önemli olan risk yönetimi riski azaltmaya çalışmalar aradan 24 yılda tüm Türkiye'mizde Avcılar'ımızda yeterince hazırlık yeterince çalışma yapılmadığı özellikle 6 Şubat depreminde anlaşıldı. Türkiye'mizin ivedi bir şekilde hazırlanması lazım. Bunun için Ekrem Başkanımızın da bahsettiği seferberliğe ihtiyacımız var. Merkezi ve yerel yönetimlerin ve diğer tüm diğer paydaşlarla ortak çalışmaya acil ihtiyacımız var. Biz var gücümüzle çalışıyoruz. Riskli hiçbir bina kalmayana kadar gece-gündüz çalışacağız" dedi. - İSTANBUL