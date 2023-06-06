Avcılar'da Denizköşkler Plajı sezon için hazır

Avcılar Belediyesi tarafından Denizköşkler Plajı'nda sezon hazırlıkları tamamlandı. Hazırlıklar çerçevesinde deniz temizlendi, kumlar çakıl taşlarından ayrıştırıldı ve yaklaşık 40 tane şemsiye vatandaşlar için plaja kuruldu. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar da yaz sezonunu açarak denize girmeye başladı. Denizköşkler Plajı dron ile havadan görüntülendi.

Avcılar'da plajlar yaz sezonu için hazırlıklarını tamamladı. Birçok vatandaş sezonu şimdiden denizde açarken Denizköşkler Plajı dron ile havadan görüntülendi.

Avcılar Belediyesi tarafından Denizköşkler Plajı'nda sezon hazırlıkları tamamlandı. Hazırlıklar çerçevesinde deniz temizlendi, kumlar çakıl taşlarından ayrıştırıldı ve yaklaşık 40 tane şemsiye vatandaşlar için plaja kuruldu. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar da yaz sezonunu açarak denize girmeye başladı. Denizköşkler Plajı dron ile havadan görüntülendi.

"200'e yakın vatandaşımıza hizmet vermekteyiz"

Yeni sezon hazırlıkları hakkında bilgi veren Avcılar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Yusuf Kara, "2020 yılında deniz suyu analiz ölçümü yaparak plajımızın yüzülebilir kalitesini aldıktan sonra 2021 yılı içinde plajımızı aktif hale getirdik. Şemsiye ve şezlonglarımızı koyduk. 2023 yılı içinde İBB işbirliğinde cankurtaran ekibi, jet ski ve ambulans bulundurarak plajımıza hizmet verilebilir şekilde açtık. 200'e yakın vatandaşımıza hizmet vermekteyiz. Engelli vatandaşlarımız da burada rahatlıkla girebilir. Yüzme alanını hiçbir risk oluşturmayacak şekilde güvenlik şeridiyle donattık. 6 cankurtaran ve 1 jet skiyle hizmete hazır bekliyoruz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla haftanın 7 günü istedikleri gibi kullanabilirler plajı. Herhangi bir ücret alınmamaktadır" diye konuştu.

"Geçen yaz sürekli buradaydık"

Plaja gelen Ümit Kapancı ise "Biz geçen seneden beridir buranın müdavimi olduk. Geçen yaz sürekli buradaydık. Bu sene daha bir güzel oldu. Cankurtaran da koydular denize güvenlik şeridi de çektiler. Şemsiyelerimiz de çok güzel. Memnunuz bu durumdan teşekkür ederiz" dedi. - İSTANBUL