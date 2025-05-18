Avcılar'da Çöp Ev Ihbarı: Kediler Sağlık Ekibi Tarafından Kurtarıldı

Avcılar'da Çöp Ev Ihbarı: Kediler Sağlık Ekibi Tarafından Kurtarıldı
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Avcılar'da bir evde beslenen kedilerin yarattığı kötü koku nedeniyle yapılan ihbar üzerine, Hıfzıssıhha Kurulu ekipleri evde kontrol gerçekleştirdi. 4'ü yavru 8 kedi sağlıklı bir şekilde alındı.

AVCILAR'da pis koku nedeniyle 'çöp ev' ihbarı yapılan ev, Hıfzıssıhha Kurulu tarafından oluşturulan ekip tarafından kontrol edildi. Kokunun, evde beslenen 4'ü yavru 8 kediden yaknaklandığı belirlendi.

Avcılar Belediyesi ile Avcılar Kaymakamlığı'na yapılan başvurularda Ambarlı Mahallesi Demirli Sokak'taki dairenin çöp eve dönüştürüldüğü, bina içi ve dışına ağır koku yayıldığı belirtilerek, şikayette bulunuldu. İhbar üzerine Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlilerinden bir ekip oluşturuldu. Ekip ile birlikte gerektiğinde görevlendirilmek üzere temizlik ekibi de adrese gönderildi.

KONTROL EDİLEN EVDE KEDİLER ÇIKTI

Ambarlı Mahallesi Muhtarı Hilal Çakar'ın da eşlik ettiği ekip, E.Ö.'nün kapısını çaldı. Gelen ekibi görünce şaşıran kadın, görevlilerin odaları kontrol etmesine izin verdi. Cerrahi maske takan ekipler, ağır kokunun bulunduğu evde çok sayıda kedinin olduğunu tespit etti. Kokunun kedilerden kaynaklandığı ve dışarıya kadar yayıldığı belirlendi. Bunun üzerine Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri herhangi bir müdahalede bulunmadan daireden ayrılırken, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri evde bulunan 4'ü yavru 8 kediyi alarak gerekli bakım ve kontrollerini yapmak, daha sonra da ev sahibine vermek üzere götürdü. E.Ö. kedilerinin bakım ve varsa tedavisinin yapılarak kendisine verilmesini bekleyeceğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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