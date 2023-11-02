Ataşehir'de Fabrika Cephesi Otomobilin Üzerine Uçtu

İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE ŞİDDETLİ RÜZGARIN ETKİSİYLE FABRİKANIN DIŞ CEPHESİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ Muharrem ÇAM İSTANBUL, (DHA)-ATAŞEHİR'de şiddetli rüzgarın etkisiyle bir fabrikanın dış cephesi park halindeki otomobilin üzerine uçtu. Otomobilin üzerine düşen parçalar itfaiye ve vatandaşlar tarafından kaldırıldı.

Olay, 20.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şiddetli rüzgarın etkisiyle fabrikanın dış cephesi park halinde bulunan 34 EOU 372 plakalı otomobilin üzerine uçtu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilin üzerine düşen parçalar, fabrika çalışanları ve itfaiye ekipleri tarafından kaldırılırken otomobilde hasar meydana geldi. Yaşananları anlatan Cihat Zengin, Biz de bilmiyoruz, komşularımız cephenin ön tarafa geldiğini söylediler. Bizde geldik bunu gördük. Şimdi kaldırmaya çalışıyoruz. Büyük ihtimal yağmur ve rüzgarın etkisiyle oldu. Rüzgardan dolayı ön taraftaki cephe atmış. Araç park halindeydi. Şu an şükür herhangi bir sıkıntımız yok. Sadece maddi hasarımız var, herhangi bir can zarar görmedi dedi.