Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji ile cinsiyet öngörüsü yapılabilir

Astroloji Danışmanı Nihan Urel, Haberler.com Youtube stüdyosunda sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun Haber Bahane programına konuk oldu.

"GENEL GÖKYÜZÜ DURUMUNDA BAZI ZAMANLARDA NET CİNSİYET ÖNGÖRÜSÜ YAPILABİLİR"

Sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun "365 günün içerisinde kaç günün cinsiyet öngörüsü yapılabilir?" sorusuna yanıt veren Urel, "Genel gökyüzü durumunda bazı zamanlarda net cinsiyet öngörüsü yapılabilir. En az 50-60 günün öngörüsü yapılır. Her ay için ortalama 4-5 gün verebiliriz. Aslında o kişinin kaderinde o gece erkek çocuk sahibi olmak var, ben sadece vesile oluyorum. İyi olacak hastanın ayağına doktor gelmesi gibi. Kendimce bunu kanıtladım. Nihan Urel vesilesiyle dünyaya gelen 50'ye yakın çocuk var." dedi.

"HARİTALARINDA ÖLECEKLERİ BELLİ OLAN VE ÖLEN 4 TANE DANIŞANIM VARDI"

Astroloji haritaları ile kişinin ölüm gününün hesaplanabileceğini söyleyen Urel, "Haritalarında ölecekleri belli olan ve ölen 4 tane danışanım vardı. Bir tanesi kanserdi, tabii ki öleceğini söylemiyorsun ama görünüyor. Ömür süresi zaten çok belli, uzun ömür haritada en net görülen şeylerden bir tanesi. Ölüm, astroloji haritasına bakarak hesaplanabilir." ifadelerini kullandı.