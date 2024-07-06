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Sirius güneş kavuşumu etkileri ne olacak?

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Astrolog Aysun Koç, yılda bir kez gerçekleşen Sirius güneş kavuşumunun önemine değindi ve bu olayın karma astrolojide bir yıllık kaderin yazıldığı gün olarak kabul edildiğini belirtti. Koç, özellikle 5-6-7 Temmuz tarihlerinde bu kavuşumun gerçekleşeceğini ve bu üç günün çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

"1 YILLIK KADER YAZILIYOR"

Yılda bir kere gerçekleşen Sirius güneş kavuşumu ile ilgili bilgiler veren Astrolog Aysun Koç, "Sirius Kur'an-ı Kerim'de geçen tek yıldız olan 'Şira yıldızının Rabbi de odur' diye Necm suresinin 49 ve 9. Ayetlerinde geçen, güneşle kavuştuğu gün çok güçlü etkileri vardır. Biz karma astrolojide buna bir yıllık kaderin yazıldığı gün deriz. Dolayısıyla da çok belirgin bir şekilde haritaları incelediğimizde de o yılın ana temalarını bize çok detaylı olarak bilgi verir. Bireysel olarak ise Özellikle kavuşum 5-6 -7 Temmuz'da gerçekleşiyor.6 Temmuz'da tam kavuşum sonrasında yine kavuşum etkisi 7 Temmuz'da da devam ediyor olacak.Özellikle bu üç günü çok iyi değerlendirmenizi öneriyorum. Hayır işlerinizi arttırın, yaşlılara ve çocuklara destek verin. Özellikle 6 Temmuz'da bol bol kendi inancınız doğrultusunda duanızı edin ve önümüzdeki bir yıllık dönemin sizin hayrınıza olması için niyet ve isteklerde bulunabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Astrolog Aysun Koç, Yılda Bir Kez Gerçekleşen Sirius Güneş Kavuşumu Hakkında Bilgiler Verdi

Haberler.com / Melis Yaşar - Yaşam

Astroloji Aysun Koç Yeniay Güneş Yaşam Haberler

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