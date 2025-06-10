Astrolog Aysun Koç: Jüpiter'in Sirius ile kavuşması koruyucu enerji doğuracak

Astrolog Aysun Koç: Jüpiter'in Sirius ile kavuşması koruyucu enerji doğuracak
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Astrolog Aysun Koç, Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Jüpiter'in Yengeç burcuna geçişiyle başlayacak dönemin bireysel ve toplumsal düzeyde büyük dönüşümlere sahne olacağını belirten Koç, Sirius kavuşumunun koruyucu etkilerine dikkat çekti. Bu dönemde bazı burçların ise özel riskler taşıdığını vurguladı.

Haberler.com ekranlarında Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu programa konuk olan astrolog Aysun Koç, Jüpiter'in Yengeç burcundaki etkilerini ve Sirius ile kavuşmasının anlamlarını değerlendirdi. Koç'a göre Temmuz ortasından itibaren çarpıcı toplumsal dönüşümler yaşanabilir.

"SİRİUS İLE KAVUŞUM KORUYUCU ENERJİ GETİRİR"

Aysun Koç, 10 Haziran'da Jüpiter'in Yengeç burcuna geçeceğini belirtti. Daha da önemlisi, 13 Ağustos'ta Jüpiter'in Sirius yıldızıyla kavuşacağını aktaran Koç, bu astrolojik olayın haritada bulunduğu alanda koruyucu bir enerji yaratacağını vurguladı. "Sirius'un haritada olduğu yer çok önemlidir, o alanda bir koruma enerjisi yaratır" dedi.

"DÖNÜŞÜMLER KAÇINILMAZ, HALK MUTLU OLACAK"

Koç, yaz aylarının ikinci yarısının güçlü etkilerle dolu olacağını belirtti. "Kaçınılmaz dönüşümler olacak ve halk sonuçta mutlu olacak" diyen Koç, özellikle Temmuz'un ikinci yarısı ile Ağustos'un ilk yarısında ani ve dönüştürücü olayların meydana gelebileceğini ifade etti. Toplu grevler ve azınlıklara karşı toplumsal reflekslerin de bu süreçte öne çıkabileceğini sözlerine ekledi.

Astrolog Aysun Koç: Jüpiter'in Sirius ile kavuşması koruyucu enerji doğuracak

"ŞANSLILAR VE RİSKLİ BURÇLAR BELLİ OLDU"

Koç'a göre bu döngüde Yengeç, Akrep, Balık, Boğa, Oğlak ve Başak burçları şanslı bir dönem geçirecek. Başak burçlarına seslenen Koç, "Son 2.5 yıldır sabrettilerse hayalleri gerçek olacak" dedi. Ancak Yay ve Kova burçları için bu sürecin daha dikkatli yönetilmesi gereken bir dönem olacağını belirterek uyardı: "Bu süreçte Yay ve Kova burçları riskli."

Haberler.com / Melis Yaşar - Yaşam
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