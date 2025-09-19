Astrolog Aysun Koç: 21 Eylül Güneş Tutulması burçlara kriz ve fırsatlar getirecek

"21 EYLÜL'DEKİ GÜNEŞ TUTULMASI SAĞLIK, İLİŞKİLER VE İŞ HAYATINDA KRİZLERE YOL AÇACAK"

Haberler.com ekranlarında burç yorumlarını paylaşan Astrolog Aysun Koç, 21 Eylül'de gerçekleşecek Güneş Tutulması'nın etkilerini değerlendirdi. Koç, tutulmanın sağlık, çalışma hayatı ve ilişkilerde ani krizlere ve kayıplara yol açabileceğini belirterek, birçok burcun yeni başlangıçlar ve sınavlarla karşı karşıya kalacağını ifade etti.

"KOÇ, BOĞA, İKİZLER VE YENGEÇ YENİ BAŞLANGIÇLARIN EŞİĞİNDE"

Astrolog Koç, Koç burcunun sağlık ve iş hayatına odaklanacağını, Boğa burcunun ise aşk ve çocuklarla ilgili gelişmeler yaşayacağını söyledi. İkizler burcunda ev ve aile konularının, Yengeç burcunda ise iletişim ve seyahatlerin ön plana çıkacağını vurguladı. Aslan burcu için kazançlarda yeniden yapılanma ve imaj değişiklikleri gündeme gelirken, Başak burçlarının ise güçlü ama yanıltıcı etkiler altında olabileceğini ifade etti.

"TERAZİ, AKREP, YAY VE OĞLAK KADERSEL DÖNÜŞÜMLER YAŞAYACAK"

Tutulmanın etkilerini diğer burçlar için de değerlendiren Koç, Terazi burcunun geçmişle yüzleşeceğini, Akrep burcunun sosyal çevresinde yeni gelişmeler yaşayacağını dile getirdi. Yay burcu kariyerinde önemli adımlar atarken, Oğlak burcunun hukuk, eğitim ve yurtdışı konularında şanslı bir döneme gireceğini söyledi. Kova burçlarının maddi konularda krizlerle birlikte fırsatlarla da karşılaşacağını belirten Koç, Balık burçlarının ise evlilik ve ortaklık konularında yeni başlangıçlar ve sınavlarla karşılaşacağını ifade etti.