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Asrın felaketinin yıl dönümünde Naci Görür tehlike altındaki 3 ili sıraladı

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Ülkemiz 2 yıl önce bugün 11 ili sarsan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. 53 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremler 14 milyon kişiyi doğrudan etkiledi. Büyük depremin yıl dönümünde uyarılarını sürdüren Prof. Dr. Naci görür, en yakın deprem tehlikesi olan 3 ili işaret etti.

6 Şubat 2023'te yaşanan ve 53 bin kişiyi hayattan koparan Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin yıl dönümü. Acılar hala taze olmasına rağmen deprem konusunda sık sık uyarılar yapan Prof. Dr. Naci Görür, büyük depremlerin yıl dönümünde açıklamalarda bulundu.

NTV'ye konuşan Görür, Marmara'da 30 yıl içinde deprem olma olasılığının yüzde 47 olduğunu ifade etti.

"6 ŞUBAT DEPREMLERİ SÜRPRİZ DEĞİLDİ"

"Güneydoğu'daki deprem bizim için sürpriz değildi" diyen Görür, şöyle devam etti:

"Bu depremin olacağını biz bekliyorduk ve söylüyorduk. Yerel yönetim, merkezi yönetim halk da dahil herkes biliyordu. Güneydoğu'daki yerel yönetimler burayı depreme hazırlama çalışmalarını yoğun bir şekilde yapsaydı diyelim 99 nere, 2023 nere? Bu kadar insanımız ölür müydü? 3-5 müteahhitin peşine düştük. Hepimiz suçluyuz."

HANGİ İLLER DEPREM RİSKİ ALTINDA?

Prof. Dr. Naci Görür "En yakın tehlike nerede?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Erzincan ile Bingöl Karlıova arasında Yedisu fayının bulunduğu yer... Yani Bingöl Karlıova aynı zamanda Tunceli yöresi ve Erzincan'ın doğu kesimleri deprem ön gördüğümüz yerlerden biri. Çünkü burada en son deprem 1790'larda olmuş. 250 senede bir deprem üretiyor bu fay 250 sene de dolmuş. Yani 2030'lara falan geliyor. Burası deprem ürettiği zaman Erzincan, Bingöl Pülümür zarar görür."

İkinci olarak Bingöl Karlıova ile Bingöl Göynük arasına dikkat çeken Görür, "Burada 1866-1860 civarında deprem olmuş. Burası kırılmadı. Üçüncüsü Arap levhası son büyük depremlerde 10 metreye yakın savrulmayla kuzeye doğru hareket etti. Doğu Anadolu fayı kırıldı. Fakat Bitlis Zagros kenet kuşağı deprem üretmedi. Adıyaman, Siirt, Diyarbakır, Hakkari sıkışık hale geldi. Depremi öne çekilmiş olabilir. Eğer deprem bekleyen bir yer düşünürsek burayı da göz ardı etmemeliyiz." ifadelerini kullandı.

"MARMARA'DA DEPREM OLASILIĞI YÜZDE 47"

Marmara Bölgesi'nde kesin deprem beklendiğini söyleyen Görür, şöyle devam etti:

"Onu hiç tartışmıyoruz bile. Bütün veriler Marmara Denizi'nde 7'den büyük deprem olacağını gösteriyor. ABD'li Parsons ve arkadaşları çalışma yaptılar deprem ne zaman olabilir diye tarihi depremleri inceledi ve 99'dan itibaren her an olmak kaydıyla Marmara'da 7'den büyük deprem olma olasılığı önce yüzde 64 dediler geçen sene revize ettiler yüzde 47. Demek ki bu bölgede depremin olma olasılığı 30 yıl içerisinde yüzde 47. Bu çok büyük olasılık. Bu işin şakası yok. Bu bölgeyi derhal depreme hazırlıyor olmamız lazım."

Asrın felaketinin yıl dönümünde Naci Görür tehlike altındaki 3 ili sıraladı
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Naci Görür tam bir Ziya oldu. devamlı sallıyor ya tutarsa hesabı..

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Haber Yorumlarıhaydar mayvaz:

Şarlatan nezaman azcık sallansak deprem aklına geliyor

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Haber YorumlarıOğuz Kağan:

Depremin zaman ve saatini bilemezsin Naci hoca Depremin olacağını söylüyor, Bugün veya yarın ama mutlaka olacak diyor

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Haber YorumlarıCanım Türkiyem:

GAYBIN anahtarları ALLAHTADIR. ALLAH'TAN başkası bilemez gaybı.

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Haber Yorumlarımustafa alp:

Acil istanbul başta olmak üzere deprem bölgesi olan her yer için önlem alınmalı. Allah korusun bir istanbul depremi Türkiye'nin sonu olur önlem alınmazsa.

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Haber YorumlarıFerhat Uras:

Adamın deprem olmadan önce önlem alınmasını istemesi, hazırlık yapılmasını istemesi kötü birşey değil. Depremler devam edecek, can kayıpları can yakıyor. Yazık, günah giden canlara. İnsan hayatı hak ettiği görmediği müddetçe hiçbir şey düzelmez.

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