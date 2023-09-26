Asrın felaketini unutmak istemeyip fotoğraf çekindiler

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş depremlerinin simgesi haline gelen Ebrar Sitesinin bulunduğu alanda ayakta kalan tek bina önüne gelen üç genç, asrın felaketini unutmamak için hatıra olsun diye birbirinin fotoğrafını çekti.

Aileleri ile birlikte kaldıkları evde depremleri yaşayan 3 genç, ilerleyen yıllarda çocukları olduğunda yaşanan acı tabloyu ve deprem gerçeğini anlatmak adına fotoğraf ve video çekti.

Onikişubat ilçesi Şazibey mahallesinde bulunan ve depremin simgesi haline gelen Ebrar Sitesine gelen 3 arkadaş, burada hayatını kaybedenleri ve depremin acılarını unutulmamasını istiyor.

Çok kötü olaylar yaşadıklarını vurgulayan Ege Büyükçapar isimli genç, "Üzülüyoruz yani gördüğümüz zaman. Kötü bir olay yaşadık. Buraya uğrayalım dedik. Hep birlikte resimler çektik. Binaların daha sık ve malzemesine kadar kontrol edilmesi gerekiyor bence." ifadelerini kullandı.

Depremin acı izlerini ilerde çocuklarına anlatmak için fotoğraf çektirdiklerini söyleyen Mehmet Arda Durdu ise, "Akrabalarımın çok kaybım oldu. Uzun bir süre zaten çadırda kaldık. Evlerimize girmeye cesaret edemedik. Buraya geldik, gördük ve hüzünlendik. Ebrar Sitesi'nde tek kalan bina burası burayı ziyaret edelim dedik. Biraz fotoğraf çekildik en azından bir hatıra olsun ileride belki çocuklarımıza gösteririz belki biz böyle şeyler yaşarız gibice sinden. Amacımız oydu." İfadelerine yer verdi.

Uzun bir süre sonra ilk defa Kahramanmaraş'a geldiğini ve bu yaşananların acıların unutulmamasını istediğini dile getiren Yiğit Ciğer ise, "Depremden sonra şehir dışına çıkmıştık. Uzun zaman sonra ilk defa geldim Kahramanmaraş'a. Arkadaşlar da beni yıkımı falan daha net anlamam için buraya getirdi. Ebrar Sitesi'nde özellikle tek kalan bina burası. Deprem hepimizi vurdu, derinden etkiledi. Yakınlarda arkadaşımız oturuyordu zaten o da burada vefat etti. Gelip tekrardan bir bakmak istedik bunları unutmadık unutulmasını istemiyoruz. Büyük bir yıkım yaşandı." diye sözlerini sonlandırdı.