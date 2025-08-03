Sular çekildi, Sünnet Gölü kuruma noktasına geldi

Sular çekildi, Sünnet Gölü kuruma noktasına geldi
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Sular çekildi, Sünnet Gölü kuruma noktasına geldi
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Bolu'nun doğal güzellikleri arasında bulunan Sünnet Gölü Tabiat Parkı, suyun kıyıdan yaklaşık 8-10 metre çekilmesiyle adeta kuruma noktasına geldi. Kuraklık ve su kullanımına bağlı olarak gölde yaşanan çekilme, bölge halkını endişelendirdi.

Bolu'nun Göynük ilçesi sınırları içinde bulunan Sünnet Gölü Tabiat Parkı, kıyıdan yaklaşık 8-10 metre çekilerek adeta kuruma noktasına geldi.

Aşırı sıcaklar Sünnet Gölü'nü vurdu: Sular çekildi, göl kuruma noktasına geldi

BÖLGE HALKI ENDİŞELİ

Kuraklık ve su kullanımına bağlı olarak gölde yaşanan çekilme, bölge halkını endişelendirdi. Gözle görülür şekilde çekilen sular, gölün doğal güzelliğini de olumsuz etkiledi.

Aşırı sıcaklar Sünnet Gölü'nü vurdu: Sular çekildi, göl kuruma noktasına geldi

"YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERLERİ DE GÖLDEN SU ALDI"

Orman yangınlarında gölün kritik rol oynadığını belirten Mehmet Alataş, "Ben 46-47 yıldır Sünnet Gölü'ndeyim. Gölümüzün çekilmesinden dolayı büyük şikayetimiz var. Köylerde su olmadığı için komşularımız mecburen tankerlerle buradan su çekiyor. Malum, geçtiğimiz yıllarda yangınlar oldu. Allah bir daha göstermesin. Ben de ormancılıktan emekliyim, ormanlarımız yandığında içimiz yanıyor. Yangın söndürme helikopterleri de gölden su aldı.

Aşırı sıcaklar Sünnet Gölü'nü vurdu: Sular çekildi, göl kuruma noktasına geldi

"ESKİDEN İSKELEYE KADAR SU GELİR, KIŞIN TAŞARDI"

Bunun yanı sıra karın yağmaması ve yağmurun yeterli olmaması, gölümüzün suyunun tükenmesine sebep oldu. Yetkililerimizin acilen önlem almasını istiyorum. 47 yıl önce su, şu anda oturduğum yerden bile daha yukarıdaydı. O zaman gölün üzerinde oturuyordum. Şimdi benden 240 metre uzaklaşmış durumda. Su seviyesi de en az 10 metre düştü. Eskiden iskeleye kadar su gelir, kışın iskeleden taşardı. Şimdi ise su iskeleden çok uzakta ve her gün azalıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
Sular çekildi, Sünnet Gölü kuruma noktasına geldi

Doğal güzelliği ile meşhur göl kuruma noktasına geldi
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDüsünür:

Hic farkettiniz mi ? İklim kanunu meclisten gecmesiyle orman yanginlarin artmasi cifticilerin zarar etmesi hayvanlarin sap hastaligina yakalanip telef olmasi ve her gun sussuzluk alarmi haberleri duyuyoruz. Sunu yazin. Su kanunuda gelecek.

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Haber YorumlarıİDO BEY:

İnsan oğlunun gittiği her yer kurur,çünki İnsan rabbine karşı çok nankördür.

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