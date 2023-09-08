ASEL BEBEK, TOPRAĞA VERİLDİ

Aksaray'da 03 Eylül Pazar günü selde kaybolan ve bugün cansız bedeni bulunan 3 aylık Asel bebeğin cenazi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesin'ne kaldırıldı. Otopsinin ardında da cenaze aracıyla Güzelyurt ilçesi Merkez Camisi önüne getirildi. Burada düzenlenen törene Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Asel bebeğin babası Nazif Balcan, yakınları ve köy halkı katıldı. Araçtan indirilmeyen Asel bebeğin cenazesi, kılınan namaz sonrası Aşağı Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam