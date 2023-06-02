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Asarcık'ta Hacı Adayları Kutsal Topraklara Uğurlandı

Asarcık'ta Hacı Adayları Kutsal Topraklara Uğurlandı

Yaşam Haberleri

Samsun'un Asarcık ilçesinde Müftülük bünyesinde hacca gitmeye hak kazananlar, kutsal topraklara uğurlandı. Kaymakam ve Belediye Başkanı da programa katıldı.

Samsun'un Asarcık ilçesinde Müftülük bünyesinde hacca gitmeye hak kazananlar, kutsal topraklara uğurlandı.

Merkez Ulu Cami önünde düzenlenen programa Kaymakam Fatma Gül Nayman, Belediye Başkanı Şerif Kılağuz'un da aralarında bulunduğu protokol üyeleri ile hacı adaylarının yakınları katıldı.

Kaymakam Nayman, hacı adaylarıyla bir süre sohbet ederek hayırlı yolculuklar dileklerini iletti.

Hacı adayları, programın ardından yolmcu edildi.

Kaynak: AA / Mehtap Köşüş - Yaşam

Şerif Kılağuz Müftülük Asarcık Samsun Yaşam Haberler

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