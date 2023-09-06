Artvin'de sokak köpeği saldırısı

Artvin'in Hopa ilçesinde yaşayan Oğuzhan Şanlı evine giderken sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeğin saldırısı sonrası yere düşerek yaralanan Şanlı'nın o anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay ilçeye bağlı Ortahopa mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede esnaflık yapan Oğuzhan Şanlı (35) evinin önüne geldiği sırada yerde yatan sokak köpeğini gördü. Yanından sessizce geçmek isteyen adamı fark eden köpek aniden kalkarak genç adama saldırdı. Saldırının etkisiyle yere düşerek yaralanan Şanlı, köpeğin uzaklaşmasıyla kurtuldu.

Olay sonrası yaşadığı korku dolu anları anlatan genç adam, "Gece saat 2 sıralarında mahalleye eve gelmek üzere arabamı park ettim yerde yatan köpeği gördüm. Köpeğin tepki verebileceğini ön görerek yavaşça kenarından giderken köpek aniden uyandı, uyanır uyanmaz üstüme geldi. Ayağımda terlik olduğu için dengesiz bir şekilde yere düştüm. Yere düşmeme rağmen saldırmaya ısırmaya çalıştı. Ben de tekme atarak onu uzaklaştırdım. Daha sonra köpek uzaklaştı bende kalktım biraz elim şişmişti" dedi.

"Köpeklerle yaşamak zorundayız"

Yaşadığı saldırıya rağmen "Köpeklerle yaşamak zorundayız" diyen Şanlı "Ben köpeğin saldırısına uğradım diye 'Köpekler toplansın barınaklara konsun' demiyorum. Ama köpeklerin uygun bir şekilde beslenilmesini tavsiye ediyorum. Keşke yaşanmasaydı, yaşandı. Sağ salim ayaktayız" diye konuştu. - ARTVİN