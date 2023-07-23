Artvin'in Ardanuç ilçesinde düzenlenen 'Çuruspil Yaylası Efkari Aşıklar Şenliği ve Karakucak Güreş Festivali' renkli görüntülere sahne oldu. Sıcak havalardan bunalan vatandaşlar yayla şenliklerine akın etti.

Artvin'de sıcaklardan bunalanlar yayla şenliklerine akın etti

ARTVİN - Artvin'in Ardanuç ilçesinde düzenlenen "Çuruspil Yaylası Efkari Aşıklar Şenliği ve Karakucak Güreş Festivali" renkli görüntülere sahne oldu. Sıcak havalardan bunalan vatandaşlar yayla şenliklerine akın etti.

Artvin'in Ardanuç içesinde bu yıl 33.'si düzenlenen Çuruspil Yaylası Efkari Aşıklar Şenliği ve Karakucak Güreş Festivali ormanın içinde muhteşem doğa manzarası eşliğinde gerçekleşti.

Festivale bölge halkının yanı sıra, Artvin ve ilçelerinden çok sayıda ziyarette katıldı. Bölgede yetiştirdiği en önemli değerlerden biri olan Aşık Efkari'nin anısına düzenlenen festivalde aynı zamanda bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği ata sporumuz olan güreşler de gerçekleştirildi.

Güreşlerin yanı sıra festival alanına gelen vatandaşlar, ormanlık alanlara çadırlarını kurarak piknik yaptılar. Aşırı sıcaklardan bunalanlar, bin 600 rakımlı yaylaya akın etti. Çadır kuran vatandaşlar hafta sonunun ve festivalin tadını çıkarttı.

Dört tarafı ormanlarla çevrili yaylada yöresel sanatçıların konserleri ile Ardanuç halkının kaynaşmasını sağlandı. 2 gün süren Festival boyunca döner tezgahları bir an olsun boş durmadı. Güreş meydanında ise 45 sporcunun katılımı ile gerçekleşen Karakucak Güreşleri nefes kesti. Artvin ve Erzurum'dan gelen sporcular mücadeleleri ile beğeni topladı. Güreşlerin sonunda baş kategorinin şampiyonuna bin 75 bin TL para ödülü ve madalyalar veridi.

Festival sayesinde il dışından gelen ve Ardanuç'ta yaşayan Ardanuçluların Curispil Yaylası'nda bir araya geldiğini dile getiren Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir; " ilçemizin dışında yaşayan birçok değerli hemşerimizle buluşma fırsatını bulduk. Hava da güzel ortam da güzel çok güzel bir festival oluyor. Çuruspil yaylasında güneşli bir günde birçok hemşerimizin katılımıyla onurlandırıldık. Burada asıl hedefimiz son yıllarda müthiş bir orman kesimi var buna dur diyebilmek için, derelerimize HES yapılıyor. Dereler özgür aksın demek için buradayız, geleneksel olan hem Aşıklık geleneği, Ardanuç'un yetiştirdiği önemli değeri olan Aşık Efkariyi anmak hem de geleneği yaşatmak ' ifadelerini kullandı.